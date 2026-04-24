Hoy 24 de abril de 2026, el cielo en toda la provincia se mantendrá poco nuboso, con algunas nubes altas. Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero descenso, mientras que las máximas aumentarán en el interior y permanecerán estables en el resto. El viento será flojo y variable, orientándose hacia el sur y sureste por la tarde. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 24 de abril

Barcelona: cielo despejado y agradable tarde

A medida que Barcelona se despierta, el cielo se muestra sereno, como si se estuviera desperezando lentamente ante la llegada de un nuevo día. Con temperaturas que oscilarán entre los 15 y los 20 grados, la mañana se presenta agradable y cálida, ideal para disfrutar de una caminata al aire libre. El viento suave, soplando a unos 10 km/h desde el este, acariciará suavemente la piel, aunque la humedad en aumento puede hacer que el ambiente se sienta un poco cargado en ciertos momentos.

Ya por la tarde, el sol continuará su camino hacia el ocaso, dejando tras de sí un cielo que, aunque lucirá despejado, se vestirá de un profundo azul mientras se acerca la puesta de sol a las 20:40. La sensación térmica alcanzará su máximo, igual que la temperatura exterior, proporcionando un cierre perfecto a la jornada. No se esperan lluvias que interrumpan esta armonía metereológica, lo que permitirá disfrutar de un paseo nocturno bajo las estrellas.

L’ Hospitalet de Llobregat: cielos grises y viento incómodo

En L’ Hospitalet de Llobregat, la mañana se presenta con un aire inquietante, como si la atmósfera estuviera conteniendo el aliento ante lo que está por venir. El cielo amanecerá cubierto, dando la sensación de un día gris y pesado, mientras el viento, que soplará del este a una velocidad de 15 km/h, empieza a hacer sentir su presencia. A medida que avanza la jornada, la temperatura oscilará entre los 14 y 20 grados, pero será en la tarde cuando los cielos se tornarán aún más amenazantes, con una sensación térmica que podría llegar a ser más fresca.

A medida que el día avanza, se espera que las ráfagas de viento alcancen hasta los 30 km/h y la humedad, con un máximo del 90%, haga que el ambiente se sienta incómodo. Aunque no se prevén lluvias durante el día, el panorama puede ser inestable. Por ello, es aconsejable estar preparado y llevar un paraguas, no vaya a ser que las nubes decidan desahogar su peso en cualquier momento.

Cielo claro y viento suave en Badalona

La jornada en Badalona comienza con un cielo despejado y temperaturas frescas que rondan los 14°C en la madrugada, mientras la sensación térmica se mantendrá en niveles similares. Con la salida del sol a las 06:58, las temperaturas irán ascendiendo lentamente hasta alcanzar un máximo de 20°C. A lo largo de la mañana, la humedad relativa será del 45%, brindando un ambiente agradable y sin probabilidades de lluvia.

Durante la tarde, el cielo permanecerá claro, favoreciendo un ambiente cálido y cómodo hasta el atardecer a las 20:40, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 18°C. Aunque habrá viento de sureste a una velocidad media de 15 km/h, las ráfagas no superarán los 30 km/h, por lo que no se esperan rachas fuertes. En conclusión, será una jornada de buen tiempo, ideal para disfrutar al aire libre.

Cielos despejados y brisa suave en Sabadell

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con cielos mayormente despejados y temperaturas agradables que rondan entre los 9 y 22 grados. El viento soplará suavemente del sureste, aportando una brisa ligera que hará más agradable la sensación térmica durante el día.

Es un momento ideal para pasear por los alrededores, disfrutar de un café al aire libre o simplemente relajarse en un parque. La ausencia de lluvias también invita a aprovechar el ambiente tranquilo y a realizar actividades al aire libre sin preocupaciones.