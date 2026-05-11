Es oficial: la lluvia llega a Cataluña hoy y va a afectar a estas zonas costeras, lo dice el METEOCAT

Meteocat lanza una importante advertencia, la lluvia llega a Cataluña hoy y va a afectar estas zonas costeras. Esta parte del país ha estado este fin de semana a merced de una serie de elementos que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno. En estos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial, por lo que, tocará empezar a tener algunos elementos que pueden convertirse en un plus de buenas sensaciones. Será el momento de saber qué puede pasar en breve.

Es hora de saber qué puede acabar en estos días en los que realmente puede acabar siendo lo que nos dará en más de una sorpresa inesperada. Estaremos pendientes que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en unos días en los que realmente se convertirá en un plus en los que cada elemento puede ser esencial. Meteocat no duda en advertir en estos días en los que el tiempo puede ser esencial. Es momento de tener en mente un cambio que directamente puede acabar siendo lo que nos afectará en una zona de España marcada por los cambios.

La lluvia llega hoy a Cataluña es oficial

Vamos a empezar desde cero un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos acompañará en breve. En estos días en los que el tiempo se convierte en uno de los elementos que deberemos tener en cuenta antes de salir de casa. Es hora de conocer lo que puede pasar en breve.

Un cambio de ciclo que, sin duda alguna, tendremos que empezar a visualizar en unos días en los que realmente puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno. Es momento de apostar por un cambio que puede acabar siendo lo que nos hará sacar el paraguas y el abrigo.

Estaremos pendientes después de un fin de semana en el que deberemos tener en consideración nada más empezar a tener en mente algunos cambios que vemos en el tiempo. Este cielo que tenemos por delante que puede acabar siendo lo que nos dará en estos días un giro radical en estos días.

Cataluña empieza esta semana de mayo mirando un cielo que puede acabar de darnos algunas sorpresas inesperadas en estos días en los que el tiempo puede causar estragos.

Estas son las zonas más afectadas por la lluvia según Meteocat

Meteocat nos indica lo que está a punto de pasar en breve, con la mirada puesta a una serie de cambios en los que todo puede ser posible. Tocará empezar a ver llegar una lluvia que puede acabar siendo la que nos afectará de lleno en estas próximas jornadas que tenemos por delante.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Cielo poco nuboso o despejado y probabilidad de bancos de niebla en el norte de la Depresión Central por la mañana; aumentará a intervalos nubosos por nubosidad de evolución diurna en el Pirineo, provincia de Girona y Els Ports por la tarde, con probabilidad de chubascos dispersos en el extremo norte. Temperaturas mínimas en ascenso en el sur de Barcelona, en descenso en el Pirineo y sin cambios en el resto; máximas en descenso en el litoral y prelitoral de Girona y Valle de Arán, en ascenso en el litoral del norte de Tarragona y sur de Barcelona y sin cambios en el resto. Viento flojo del oeste en el interior y del suroeste, ocasionalmente moderado, en el litoral».

Para el resto de España seguirá la inestabilidad: «La borrasca al oeste de Portugal, ya en fase madura, seguirá dejando una situación de inestabilidad en el área cantábrica, Galicia, Castilla y León y norte de Extremadura. Se espera un predominio de cielos nubosos o cubiertos, salvo en la vertiente mediterránea y el cuadrante sureste, donde estarán poco nubosos o despejados; la nubosidad tenderá a disminuir al final de la tarde en el centro y en el sur peninsular. Desde la madrugada, se prevén chubascos en Galicia, norte de Cáceres y oeste de Castilla y León; se espera que continúen por la tarde, ocasionalmente acompañados de tormenta, y que se extiendan a otros puntos de la meseta norte y a otras regiones del Cantábrico. En Galicia, los chubascos podrán ser localmente fuertes en el interior. Podrá nevar en entornos de montaña del norte por encima de los 1800-2000 metros. En Canarias, se prevén cielos nubosos o con intervalos nubosos y probables precipitaciones ocasionales en las islas montañosas.

Son probables las brumas y los bancos de niebla matinales en entornos de montaña de la vertiente atlántica y en puntos de la meseta sur».

Las alertas estarán activadas: «Las temperaturas máximas ascenderán de forma ligera o moderada en la Península y Baleares, excepto en el Ampurdán, donde descenderán, y en el tercio este y Canarias, donde apenas habrá cambios. Las mínimas descenderán en la meseta sur y el centro de Andalucía, subirán en Baleares y en la fachada oriental, y permanecerán sin cambios en el resto. El viento será de componente oeste o sur en la Península y en Baleares, moderado en el litoral mediterráneo, con intervalos fuertes en el gallego, y flojo en general en el resto. En Canarias, el viento será de componente oeste, flojo o moderado».