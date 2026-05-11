Cielo poco nuboso o despejado por la mañana, aunque en buena parte de la provincia se prevé un aumento de nubosidad a partir del mediodía, especialmente en Cinco Villas y áreas del sistema Ibérico, con posibilidad de chubascos débiles. Las temperaturas sufrirán cambios ligeros y el viento será flojo, tendiendo a componente oeste. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo despejado con posibles lloviznas

El cielo de Zaragoza se despereza lentamente esta mañana, presentándose mayormente despejado sin riesgo de lluvia hasta el mediodía. Con el termómetro marcando un fresco 11°C, es un buen momento para disfrutar de la luz dorada que comienza a filtrarse a partir de las 6:48. A medida que avanzamos en la jornada, una suave brisa, soplando a unos 10 km/h desde el oeste, hará que la sensación térmica se mantenga agradable a lo largo de la mañana.

Ya por la tarde, podremos experimentar un ligero aumento en las temperaturas, alcanzando hasta 23°C. Sin embargo, hay que estar atentos a la posibilidad de algunas lloviznas que podrían aparecer más tarde, aunque no se prevé que sean intensas. La humedad, en cambios constantes, se sentirá algo pesada, superando el 80% en horas pico, mientras el sol se despide en un abrazo anaranjado a las 21:11. Así, la jornada promete un vaivén de momentos cálidos y frescos, invitando a disfrutar de cada rincón de la ciudad.

Calatayud: nubes y rachas de viento intenso

Las primeras luces del día en Calatayud prometen un ambiente nervioso, con un aire fresco y la brisa del sur que ya comienza a hacerse notar. El cielo, tapizado de nubes por la mañana, da paso a un día de intensas rachas de viento y lluvias dispersas, que podrían alterar la rutina habitual de los bilbilitanos.

A medida que avanza la jornada, las temperaturas oscilarán entre los 8 y 19 grados, con una sensación térmica máxima de 20, aunque el viento, con ráfagas que alcanzarán los 40 km/h, añadirá un toque fresco. Mientras la mañana se presenta con un modesto 10% de probabilidad de lluvia, la tarde se mantendrá más tranquila con solo un 5%. Pero no olvides el paraguas, ya que el viento fuerte puede sorprender en cualquier momento.

Tarazona: cielo cambiante y viento suave

El tiempo se presenta templado a lo largo del día, con un cielo que alternará entre nubes y claros. Podría registrarse alguna llovizna suave, sobre todo en la tarde-noche y el viento soplará de forma moderada, pero sin causar inconvenientes.

Es un buen momento para disfrutar de un paseo por la ciudad, aprovechando el ambiente tranquilo que invitará a realizar actividades al aire libre. Así, se pueden combinar momentos de relax con la posibilidad de disfrutar de un café en alguna terraza.