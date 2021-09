La alcaldesa de Barcelona ha empezado la semana con mal pie. Ada Colau ha recibido este lunes un sonoro escrache de un grupo de jóvenes vinculados al colectivo comunista Frente Obrero. En un acto en el que la líder de Barcelona En Comú quería recibir el respaldo por su gestión en materia de vivienda, este colectivo que se dedica a frenar desahucios le ha afeado su falta de eficacia.

«Una pregunta. ¿Cuándo os vais a dedicar a solucionar los problemas de la clase trabajadora?», ha comenzado diciendo uno de los jóvenes. A esto, Ada Colau ha tratado de reaccionar con reflejos: «Pues, mira, aquí estamos, hablando de vivienda. Si escuchas…». Sin embargo, el representante de Frente Obrero ha hecho una enumeración de la falta de acción en temas sociales por parte del Consistorio que lidera la que fuera dirigente de la PAH (la Plataforma de Afectados por la Hipoteca).

Este joven ha recordado que la ciudadanía de Barcelona sufre problemas de primer orden a los que Ada Colau no pone remedio tras seis años en el despacho noble de la Casa de la Ciudad de Barcelona. Uno de los dramas humanos a los que ha hecho alusión han sido los desahucios. Cada día decenas se producen en la Ciudad Condal en contra de lo que se dice desde la Alcaldía. También se ha hecho referencia a las colas del hambre y las altísimas tasas de paro especialmente en zonas de tradición obrera.

«Los problemas de vivienda no han hecho más que agudizarse. Cataluña ha acumulado 5.061 desahucios en el primer trimestre de 2021, en torno a 20 diarios en Barcelona. La moratoria antideshaucios no ha servido; las políticas de la gestión de Colau, tampoco», lamentan desde el Frente Obrero. «¿Qué habéis hecho para parar los desahucios? Ahora los paramos nosotros. Ya no queda nada del Ayuntamiento del cambio», ha reprochado el portavoz de este colectivo que se ha registrado como partido político ante el Ministerio del Interior.

Estos jóvenes también han afeado a Colau un asunto local donde el desgobierno ha reinado: los terrenos de Les Casernes. La cesión de estas parcelas a una empresa para levantar un tanatorio ha puesto en pie de guerra a los vecinos. Sobre todo, afean la opacidad total del Consistorio, que se niega a ofrecer la documentación sobre este tema. En la protesta han criticado que Ada Colau ha hecho oídos sordos a «la lucha vecinal» con la que los afectados quieren paralizar la construcción del tanatorio en su barrio. Estos barceloneses denunciaban la carencia de equipamientos públicos de calidad en esta zona de Sant Andreu. Se ha registrado manifestaciones y quejas en los consejos de barrio pero el Ayuntamiento ha ignorado estas muestras de descontento.

Finalmente han concluido la intervención con el lema a coro: “¡Fuera los comunes de las instituciones!, ¡fuera los Comunes de las instituciones!”.

Junto a Ada Colau, estaba la consejera de Derechos Sociales de la Generalidad de Cataluña, Violant Cervera; el secretario de Vivienda del Gobierno, David Lucas; el vicepresidente del Área Metropolitana de Barcelona, Antonio Balmón y la vicepresidenta segunda de la Diputación de Barcelona, Carmela Fortuny.

El evento tenía por título «La vivienda en tiempo de pandemia» y se ha celebrado en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona.