La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, va a blindar la plaza del Ayuntamiento para evitar una sonora pitada en el pregón de las fiestas de la Mercè. El Consistorio de la Ciudad Condal ha decidido impedir el paso a los barceloneses ante la previsión de que un nutrido número abuchee a la regidora de En Comú Podem. «Hay un aforo máximo y casualmente ya está completo. Entre regidores, asesores, etc. ya está completo», comentan fuentes de la oposición a OKDIARIO.

Ada Colau no quiere que nada le arruine las fiestas municipales. Tras enterarse de que grupos de vecinos estaban organizándose para reprochar las políticas del Gobierno barcelonés en forma de pitada, ha desplegado para este jueves un dispositivo para blindar la plaza donde se desarrollará el acto. No quiere que los ciudadanos se acerquen al evento que da pistoletazo de salida a las fiestas. No quiere jarabe democrático.

Entre las cinco de la tarde y las diez de la noche los efectivos municipales cortarán el paso a todas las personas que no estén autorizadas a la plaza. Con esa medida el equipo de Gobierno municipal intentará evitar escenas como las ya vividas las fiestas de Gracia o las de Sants, con centenares de vecinos protestando contra Ada Colau. Según las fuentes municipales consultadas por OKDIARIO, esos episodios han generado un profundo malestar en la planta noble del Consistorio al comprobar que la imagen de la regidora se está viendo erosionada en especial en los últimos meses.

Cabe recordar que en las fiestas de Gracia, en agosto, ya recibió un abucheo. Ahí Ada Colau rompió a llorar cuando recibió las críticas mientras estaba flanqueada por el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, el designado en esa ocasión para pronunciar el discurso. La condena a este dirigente separatista por un delito de sedición por el Tribunal Supremo y el posterior indulto del Gobierno de Pedro Sánchez no alteró los planes de En Comú Podem. Los pitidos se prolongaron durante varios minutos y el dirigente independentista trató de defender a la regidora del aluvión de críticas

La excusa para blindar la céntrica plaza de Barcelona es la pandemia. A pesar de la mejora de los datos del coronavirus, que permiten la celebración de las fiestas, Ada Colau ha movido los hilos para restringir la entrada a espectadores. Tan solo podrán acceder los invitados por las autoridades.

Críticas de la oposición

El grupo municipal del Partido Popular ha criticado este gesto. Josep Bou y su equipo ha lamentado que «estas técnicas de Colau buscan silenciar a la ciudadanía y evitar que los barceloneses expresen su opinión».

“Reivindicamos la libertad de expresión de la ciudadanía de Barcelona a silbar y a mostrar su opinión, con respeto se puede opinar de todo”, detalla el presidente del grupo municipal, Josep Bou. Lamenta que se haya blindado la Plaça Sant Jaume durante el Pregó de la Fiesta Mayor de la Mercè porque un grupo de ciudadanos quería impulsar una convocatoria para pitar a la alcaldesa Colau. “Es una vergüenza que Ada Colau use a la Guardia Urbana como policía política y le ordene el cierre de una plaza para evitar una protesta en su contra. El movimiento de Colau salió de las plazas, las mismas que ahora cierra para evitar una pitada como la que recibió en Gracia”, añade el edil.

«El Partido Popular critica que el gobierno municipal sea más eficiente para blindar una plaza para evitar una manifestación que no para evitar los botellones que se organizan cada noche en Barcelona, y provocan graves desperfectos en el mobiliario urbano y molestan a los vecinos», indican. Bou espera que durante la Mercè no se produzcan incidentes de orden público y que se articule un dispositivo eficiente y coordinado entre la Guardia Urbana y los Mossos d’Esquadra. Por último, el Partido Popular espera que «las Fiestas de la Mercè sean unas fiestas para todos los barceloneses y que se desenvuelvan con total normalidad».