Cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas en toda la provincia, aunque en el litoral se esperan bancos de niebla locales a primeras y últimas horas. En el Prepirineo, la tarde podría traer chubascos y tormentas. Las temperaturas se mantendrán estables o en ligero ascenso. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 18 de abril

Barcelona: cielo despejado y ambiente cálido

El cielo de Barcelona se despereza lento esta mañana, mostrando un manto azul claro que invita a disfrutar del día. Con temperaturas que rondan los 15 grados y una brisa suave del sureste a 10 km/h, el ambiente se siente fresco y agradable. No hay riesgo de lluvia, lo que permite que los barceloneses salgan a disfrutar de la luz del sol que asoma desde las 7:07, prometiendo un día luminoso.

Ya por la tarde, el termómetro alcanzará los 23 grados, ofreciendo un calor reconfortante que se sentirá como un abrazo cálido. La humedad, aunque moderada, puede hacer que el ambiente se sienta un poco cargado, especialmente al caer la tarde. Con el sol despidiéndose a las 20:34, la noche se presentará tranquila, con temperaturas que descenderán a 18 grados, ideal para pasear por las calles de la ciudad.

L’ Hospitalet de Llobregat: cielo gris y viento fuerte

La jornada en L’ Hospitalet de Llobregat se presenta con un aire de inestabilidad, donde el cielo gris y las ráfagas de viento anticipan un día movido. A medida que amanece, la temperatura se sitúa en torno a los 12 grados, mientras el viento sopla del sur a una velocidad media de 10 km/h, creando una sensación de frescura que invita a estar alerta.

A lo largo de la mañana, el cielo permanecerá cubierto, pero será por la tarde cuando se intensifiquen las condiciones, con temperaturas que alcanzarán los 23 grados. La humedad, que puede llegar hasta el 75%, sumada a las rachas de viento que superan los 30 km/h, podría hacer que la sensación térmica se sienta más baja. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que el tiempo puede sorprender en cualquier momento.

Ambiente agradable para disfrutar al aire libre en Badalona

El día amanece en Badalona con un cielo mayormente despejado y temperaturas frescas que rondan los 12 grados. A medida que avanza la mañana, la temperatura irá subiendo hasta alcanzar los 22 grados por la tarde, ofreciendo un ambiente agradable. La humedad se mantendrá en niveles moderados, lo que evitará que el ambiente se sienta pesado. Con una brisa suave del sureste a 10 km/h, la jornada promete ser tranquila, sin probabilidad de lluvia.

Por la tarde, el cielo se tornará parcialmente nublado, pero no se esperan precipitaciones. La sensación térmica máxima alcanzará los 22 grados, lo que hará que la tarde sea ideal para disfrutar al aire libre. Con 13 horas y 27 minutos de luz, los badaloneses podrán aprovechar el día antes de que el sol se ponga a las 20:34.

Cielo despejado y brisa suave en Sabadell

El tiempo se presenta estable, con un cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 10 y 25 grados. La brisa del sureste, suave y constante, acompañará la jornada, creando un ambiente agradable sin riesgo de lluvia.

Es un día ideal para pasear y disfrutar de las actividades al aire libre, ya que la sensación térmica será placentera. Aprovechar el buen tiempo para salir a dar un paseo o simplemente relajarse en un parque puede ser una excelente manera de pasar la tarde.