Agenda del Papa en Barcelona hoy, miércoles 10 de junio: misas, eventos y visitas

Barcelona vive hoy una de las jornadas más intensas dentro de la agenda del Papa León XIV, después de varios días en Madrid. Desde ayer martes el foco se trasladó a la capital catalana, pero es este miércoles 10 de junio el que concentra prácticamente todos los actos importantes antes de su salida hacia Canarias prevista para mañana por la mañana.

El Papa llegó como decimos ayer martes, pero lo cierto es que el día clave es hoy cuando se juntan las visitas más relevantes, los encuentros con distintas realidades sociales y, sobre todo, la misa en la Sagrada Familia, que es el momento que más expectación está generando desde que se anunció el viaje. Todo ello, además, en una ciudad que lleva días preparándose para una afluencia importante de gente dado que la agenda para hoy miércoles cuenta además con actos que harán que el Pontífice incluso salga de Barcelona si tenemos en cuenta también, su visita a la abadía de Montserrat. Por ello, si no quieres perderte nada, esta es a continuación, toda la agenda del Papa en Barcelona hoy, miércoles 10 de junio con misas, eventos y visitas

Agenda del Papa en Barcelona hoy, miércoles 10 de junio

El día empezará a las 10.50 horas cuando está previsto que el Papa León XIV acuda a Brians 1, donde tendrá un encuentro con internos. No es un acto multitudinario ni abierto, pero sí uno de los más simbólicos de la jornada. A partir de ahí, el siguiente desplazamiento cambiará completamente de escenario. A las 12.00 horas el Papa se trasladará a Montserrat donde participará en el rezo del Rosario en la abadía y en un acto conmemorativo del milenario del monasterio. Después, y esto también forma parte del programa, compartirá una comida con la comunidad benedictina antes de regresar a Barcelona.

La tarde volverá a centrarse en la ciudad. A las 16.30 horas hay previsto un encuentro en la parroquia de Sant Agustí, enfocado en las realidades de caridad y asistencia. Y ya por la noche llega el momento más esperado del día. A las 19.30 horas comienza la misa en la Sagrada Familia y no es sólo una celebración más sino que coincide con el centenario de la muerte de Antoni Gaudí y servirá también para bendecir e inaugurar la torre de Jesucristo, uno de los elementos más emblemáticos del templo.

A qué hora es la misa del Papa en la Sagrada Familia

La misa está fijada para las 19.30 horas, aunque lo previsible es que los alrededores de la Sagrada Familia empiecen a llenarse bastante antes. Es el acto que más interés ha despertado desde el principio y, en la práctica, el que va a concentrar a más personas durante todo el día. De hecho habrá cortes por todas las calles alrededor del templo y la parada de metro de Sagrada Familia va a estar cerrada.

Recorrido del Papa por Barcelona: calles y zonas

Uno de los momentos en los que será más fácil ver al Papa será durante el recorrido por el Eixample. Está previsto que por la tarde se desplace por el distrito en su vehículo oficial antes de llegar a la Sagrada Familia.

El trayecto comenzará en la plaza del Cinc d’Oros, junto a la Diagonal, y desde ahí avanzará por distintas calles hasta el templo. No se han detallado todos los puntos exactos, pero sí se sabe que el recorrido pasará por zonas amplias donde se espera bastante público.

Qué actos son abiertos al público y cuáles requieren entrada

Los actos principales, los más esperados, no son de acceso libre. Tanto la vigilia del martes como la misa de este miércoles en la Sagrada Familia requieren entrada o invitación, y están agotadas desde hace días. Eso sí, la ciudad ha buscado alternativas para que se puedan seguir igualmente. Se han instalado pantallas gigantes en la plaza de las Glòries y en el Arc de Triomf, desde donde se retransmitirán los actos más importantes.

A esto hay que añadir otro factor y es que como ya pasó en Madrid, la gente se acercará simplemente a ver el ambiente o intentar ver de lejos la llegada del Papa. Sobre todo en el Eixample y en torno a la Sagrada Familia, donde se espera bastante movimiento durante la tarde. Y aquí entra también el tema del transporte. Con tanta afluencia prevista, lo más razonable es olvidarse del coche. Metro, autobuses o cercanías van a ser mucho más prácticos, especialmente en zonas donde el tráfico puede complicarse o directamente restringirse por seguridad.

Dónde ver al Papa en Barcelona hoy

Si la idea es verlo en persona, hay dos momentos claros. El primero, el recorrido por el Eixample antes de la misa, donde se podrá seguir su paso por algunas calles del distrito. El segundo, los alrededores de la Sagrada Familia, donde se concentrará la mayor parte de la gente a partir de la tarde. Para quienes no quieran moverse tanto o prefieran evitar aglomeraciones, las mencionadas pantallas gigantes son otra opción bastante cómoda. No es lo mismo que verlo en directo, pero permitirán seguir los actos con más tranquilidad.