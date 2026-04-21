Hoy, 21 de abril de 2026, el cielo se presenta despejado o poco nuboso en toda la provincia de Barcelona, con temperaturas que experimentarán cambios ligeros. El viento será flojo, variando en dirección por la mañana y estableciéndose del este en el litoral y del sur en el resto por la tarde. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 21 de abril

Barcelona: cielo despejado y ambiente cálido

El cielo de Barcelona se despereza lentamente esta mañana, ofreciendo un lienzo azul que promete un día agradable. Con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 22 grados, la sensación térmica se mantendrá en un rango similar, lo que sugiere un ambiente cálido y acogedor. La brisa suave, con vientos de hasta 10 km/h, acariciará la piel, haciendo que el paseo matutino sea un placer. No hay riesgo de lluvia, lo que permite disfrutar de la luz del sol que comenzará a asomarse a las 07:03.

Ya por la tarde, el sol brillará con fuerza, alcanzando su máxima a 22 grados, mientras que la humedad se mantendrá en niveles moderados, evitando que el ambiente se sienta pesado. A medida que el día avance, el cielo se mantendrá despejado y la puesta del sol a las 20:37 cerrará la jornada con un espectáculo de colores. La noche se presentará fresca, con temperaturas que descenderán a 17 grados, ideal para disfrutar de una velada al aire libre.

L’ Hospitalet de Llobregat: nubes grises y viento fuerte

Las nubes grises se ciernen sobre L’ Hospitalet de Llobregat, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 15 grados y un viento que sopla con fuerza, anunciando cambios inminentes en el tiempo.

A medida que avanza la jornada, se espera un contraste notable entre la mañana y la tarde. Aunque la probabilidad de lluvia es baja al inicio, el viento alcanzará ráfagas de hasta 70 km/h, lo que podría generar incomodidad. La sensación térmica podría descender hasta los 14 grados y la humedad alcanzará niveles altos, superando el 80%. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que el tiempo puede sorprender en cualquier momento.

Agradable y soleado para disfrutar en Badalona

El día amanece en Badalona con un cielo parcialmente nublado y temperaturas frescas que rondan los 14 grados. A medida que avanza la mañana, la temperatura irá subiendo hasta alcanzar los 22 grados por la tarde, ofreciendo un ambiente agradable. La humedad se mantendrá en niveles moderados, con un 50% de humedad relativa, lo que hará que el ambiente no se sienta demasiado pesado. El viento soplará de forma constante a 15 km/h, con algunas ráfagas que podrían alcanzar los 30 km/h, así que es recomendable tenerlo en cuenta si se planea salir.

A lo largo de la jornada, no se espera lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y cálido. La puesta del sol se producirá a las 20:37, brindando a los habitantes de Badalona más de 13 horas de luz. La sensación térmica máxima alcanzará los 22 grados, lo que hará que la tarde sea ideal para actividades al aire libre. En resumen, se prevé un día agradable y soleado, perfecto para disfrutar de la ciudad.

Cielo despejado y ambiente agradable en Sabadell

El tiempo se presenta estable, con un cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 12 y 24 grados. A lo largo del día, se espera una ligera brisa, pero sin probabilidades de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y templado.

Es un día ideal para pasear por los parques o disfrutar de una terraza al aire libre. La tranquilidad del tiempo invita a realizar actividades cotidianas con calma, aprovechando cada momento en el exterior.