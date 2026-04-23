Hoy, 23 de abril de 2026, la provincia de Barcelona se presenta con intervalos nubosos y la posibilidad de lluvias débiles en la mitad sur durante la mañana. Las temperaturas máximas descenderán, especialmente en el interior, mientras que el viento soplará moderado del nordeste en el litoral. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 23 de abril

Barcelona: cielo variable con sol y viento

El cielo se despereza lento en Barcelona, donde la jornada de hoy promete ser un baile de nubes y sol. A primera hora, la temperatura ronda los 18 grados, mientras que la humedad se siente algo cargada, alcanzando hasta el 75%. A medida que avanza la mañana, hay margen para chubascos, aunque la lluvia no será intensa. El viento soplará desde el este a una velocidad media de 25 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 45 km/h, así que es recomendable sujetar bien los sombreros.

Ya por la tarde, el sol se asoma como un tímido invitado y la temperatura máxima alcanzará los 21 grados, aunque la sensación térmica podría ser un poco más cálida. La probabilidad de lluvia disminuye considerablemente, dejando espacio para disfrutar de un atardecer dorado antes de que el sol se esconda a las 20:39. Con un cielo que se despeja y un ambiente más fresco, la noche promete ser agradable, ideal para pasear por las calles de la ciudad.

L’ Hospitalet de Llobregat: cielos nublados y viento fuerte

Las nubes grises se ciernen sobre L’ Hospitalet de Llobregat, presagiando un día marcado por la inestabilidad. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 17 grados y una sensación térmica que puede descender hasta los 15. A medida que avanza el día, el viento soplará con fuerza desde el este, alcanzando ráfagas de hasta 45 km/h, mientras la probabilidad de lluvia se sitúa en un 40% hasta el mediodía.

A diferencia de la mañana, la tarde promete ser más tranquila, con cielos que se despejan y una temperatura máxima que alcanzará los 21 grados. Sin embargo, la humedad puede resultar agobiante, llegando hasta el 80%. Es recomendable llevar paraguas por si acaso, ya que las lluvias podrían sorprender en cualquier momento.

Ambiente fresco con posibilidad de lluvia en Badalona

El día amanece en Badalona con temperaturas frescas que rondan los 17 grados, mientras el sol se asoma a las 6:59. El cielo se presenta mayormente despejado, aunque a medida que avanza la mañana, la probabilidad de lluvia se sitúa en un 25%, lo que podría traer algunas gotas antes del mediodía. El viento soplará desde el este a una velocidad media de 25 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 45 km/h, así que es recomendable estar preparado para un ambiente algo ventoso.

Por la tarde, el termómetro alcanzará los 21 grados, manteniendo una sensación térmica similar. El cielo se tornará parcialmente nublado y la probabilidad de lluvia disminuirá a un 5%, lo que sugiere que la tarde será más tranquila. Con una humedad que oscilará entre el 55% y el 75%, el ambiente podría sentirse un poco pesado. El sol se ocultará a las 20:39, brindando a los badaloneses más de 13 horas de luz.

Cielo variable y ambiente agradable en Sabadell

El tiempo se presenta estable, con un cielo que alternará momentos de nubes y claros a lo largo de la mañana y la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 23 grados y aunque hay una ligera posibilidad de lluvia por la mañana, se espera que la tarde se mantenga seca y agradable, con un viento suave que aportará frescura.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas con tranquilidad. Aprovechar las horas de sol será una excelente manera de recargar energías y disfrutar del ambiente.