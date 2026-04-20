Cielo poco nuboso o despejado en toda la provincia, aunque en el Prepirineo se esperan chubascos con tormenta por la tarde, que podrían extenderse a zonas cercanas. Temperaturas con cambios ligeros y viento flojo, predominando del sur por la tarde. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 20 de abril

Barcelona: cielo despejado y tarde soleada

El cielo de Barcelona se despereza lentamente esta mañana, con un suave manto de nubes que se irá despejando a medida que avanza el día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 17 grados, con una sensación térmica que podría llegar a los 23, mientras el viento sopla de forma moderada, a unos 15 km/h, aportando un toque fresco a la jornada. Aunque la probabilidad de lluvia es baja, hay un pequeño margen para algún chubasco en la tarde-noche, así que es recomendable llevar un paraguas por si acaso.

Ya por la tarde, el sol se mostrará más atrevido, elevando la temperatura hasta los 23 grados, aunque la humedad podría hacer que el ambiente se sienta algo pesado. Con el viento manteniéndose en calma, la tarde se presentará ideal para disfrutar de un paseo al aire libre. La luz del día nos acompañará hasta las 20:36, brindando un hermoso telón de fondo para el cierre de la jornada.

L’ Hospitalet de Llobregat: nubes grises y viento intenso

Las nubes grises se ciernen sobre L’ Hospitalet de Llobregat, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 15 grados y un cielo cubierto que invita a la reflexión. A medida que avanza el día, el viento se intensificará, soplando desde el sureste a 15 km/h y la probabilidad de lluvia aumentará, especialmente en la tarde-noche.

La transición entre la mañana y la tarde será notable, con un ligero ascenso en la temperatura que alcanzará los 24 grados, pero la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad que superará el 90%. Las ráfagas de viento podrían llegar a los 30 km/h, así que es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien antes de salir.

Cielo despejado y viento fresco en Badalona

El día amanece en Badalona con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de las primeras horas de luz que comenzarán a las 07:04. A medida que avanza la mañana, las temperaturas se mantendrán frescas, rondando los 16 grados y no se espera lluvia, lo que permitirá que los habitantes salgan a disfrutar del aire libre sin preocupaciones. Sin embargo, el viento soplará con cierta intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 30 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica se sienta un poco más baja.

Por la tarde, el cielo se tornará parcialmente nublado, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 22 grados. La humedad, aunque moderada, podría hacer que el ambiente se sienta algo pesado. Con la puesta del sol a las 20:36, Badalona disfrutará de más de 13 horas de luz, lo que promete un final de jornada agradable para pasear o relajarse al aire libre.

Cielo nublado y posibilidad de lluvia en Sabadell

El tiempo se presenta estable, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 27 grados. Durante la mañana, el cielo estará algo nuboso, mientras que por la tarde se espera un aumento en la nubosidad, con una probabilidad de lluvia que podría aparecer en la tarde-noche. El viento soplará de forma suave, lo que contribuirá a una sensación térmica agradable.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas, ya que el ambiente será tranquilo y propicio para salir a disfrutar de la ciudad. Aprovecha para respirar aire fresco y disfrutar de un café en una terraza.