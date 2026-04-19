Cielo poco nuboso o despejado en toda la provincia, aunque en el Prepirineo se esperan chubascos con tormenta por la tarde, que podrían ser localmente fuertes. Las temperaturas experimentarán un ligero ascenso y el viento será flojo, predominando del sur por la tarde. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 19 de abril

Barcelona: cielo despejado y ambiente cálido

El cielo de Barcelona se despereza lentamente esta mañana, con un manto de nubes que se disipa a medida que avanza el día. La temperatura mínima ronda los 15 grados, mientras que el viento sopla suave desde el sureste a unos 15 km/h, creando una sensación térmica agradable. No se prevén lluvias, lo que permite disfrutar de un día soleado y luminoso, con el sol asomándose a las 07:05 y despidiéndose a las 20:35, brindando más de 13 horas de luz.

Ya por la tarde, el termómetro alcanzará los 24 grados, ofreciendo un ambiente cálido y acogedor. La humedad, que oscila entre un 35% y un 65%, puede hacer que el ambiente se sienta un poco cargado, pero el viento moderado ayudará a refrescar la jornada. Con temperaturas que se mantendrán agradables hasta la noche, será un día ideal para pasear por la ciudad y disfrutar de sus encantos al aire libre.

L’ Hospitalet de Llobregat: nubes grises y viento fuerte

Las primeras luces del día en L’ Hospitalet de Llobregat traen consigo un aire fresco y una sensación de inestabilidad. El cielo, cubierto de nubes grises, presagia un día marcado por el movimiento del viento y la posibilidad de lluvias. A medida que avanza la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 14 y 24 grados, mientras el viento sopla con fuerza, alcanzando hasta 20 km/h.

La tarde se presenta con un contraste notable, ya que el viento se intensificará y la sensación térmica podría descender, haciendo que el ambiente se sienta más frío. Con una probabilidad de lluvia del 70% y ráfagas que podrían superar los 30 km/h, es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien antes de salir.

Cielo despejado y ambiente cálido en Badalona

El día amanece en Badalona con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de las primeras horas de luz que comenzarán a las 07:05. Las temperaturas se mantendrán frescas, rondando los 14 grados por la mañana, con una sensación térmica que podría llegar a los 13 grados. A medida que avance la jornada, el sol irá calentando el ambiente, alcanzando una máxima de 23 grados, aunque la humedad, que puede llegar hasta el 70%, hará que el ambiente se sienta algo pesado.

Por la tarde, el cielo seguirá despejado y el viento soplará de forma moderada, con ráfagas que podrían alcanzar los 35 km/h, así que es recomendable tener precaución. La jornada se desarrollará sin probabilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un agradable paseo al aire libre hasta la puesta del sol a las 20:35, brindando así más de 13 horas de luz.

Cielo despejado y brisa suave en Sabadell

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con un cielo mayormente despejado y temperaturas que alcanzarán los 27 grados. La brisa será suave, con vientos que soplarán a unos 10 km/h, creando un ambiente agradable para disfrutar del día.

Es un momento perfecto para salir a pasear o realizar actividades al aire libre, ya que la sensación térmica se mantendrá en niveles confortables. Aprovechar la tranquilidad del día puede ser una excelente manera de recargar energías.