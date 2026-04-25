AEMET: Cielo poco nuboso y chubascos posibles en Barcelona con viento suave del sur
Hoy, 25 de abril de 2026, el cielo de Barcelona lucirá mayormente despejado, aunque la tarde traerá nubes y algún chaparrón en el Prepirineo.
Hoy, 25 de abril de 2026, el cielo en toda la provincia de Barcelona se presenta poco nuboso, aunque por la tarde podrían desarrollarse nubes de evolución en el Prepirineo, con chubascos locales y posibles tormentas. Las temperaturas subirán levemente en el interior y se espera un viento suave del sur. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.
Previsión del tiempo en Barcelona hoy 25 de abril
Barcelona: cielos despejados y ambiente cálido
El cielo de Barcelona se presentará despejado esta jornada, como si se desperezara lentamente al amanecer. A primera hora, la temperatura rondará los 14 grados, creando un ambiente fresco y agradable para los que disfrutan de un paseo matutino. A medida que avance el día y el sol, en su trayecto, se posicione hacia lo alto, se prevé que los termómetros alcancen los 21 grados, lo que sumado a la baja probabilidad de lluvia, invita a explorar la ciudad al aire libre. El viento soplará desde el sureste, suave y constante, a unos 10 km/h, brindando una sensación térmica de calidez.
Ya por la tarde, el termómetro se mantendrá en sintonía, rondando los 20 grados, con un ambiente ligeramente cargado debido a la humedad que alcanzará su punto máximo del día con un 85%. Sin embargo, la cálida luz del sol se extenderá hasta casi las 20:42, permitiendo disfrutar de una agradable velada al caer la noche. La noche se acercará con temperaturas que descenderán a unos 17 grados, manteniendo la atmósfera ideal para una cena al aire libre. En resumen, un día para disfrutar cómodamente, sin sorpresas de lluvia a la vista.
L’ Hospitalet de Llobregat: nubes oscuras y lluvias a la vista
Nubes oscuras se ciernen sobre L’ Hospitalet de Llobregat, presagiando un día lleno de incertidumbre meteorológica. Al amanecer, las temperaturas comienzan en torno a los 12°C, mientras el viento sopla del sureste a 15 km/h, creando una sensación fresca y un ambiente algo revuelto, con cielos mayormente nublados. Durante la mañana, la inestabilidad se intensificará con probabilidades de lluvias que durarán hasta bien entrada la tarde.
A medida que avanza el día, el calor solo alcanzará los 21°C, bajo una atmósfera muy húmeda con picos del 85%. En contraste, la tarde se torna más agobiante con el viento aumentando hasta 30 km/h en ráfagas. Con estas condiciones, no se debe olvidar el paraguas y será prudente abrigarse ante la caída de temperaturas por la noche.
Agradable jornada para disfrutar al aire libre en Badalona
El día comienza en Badalona con un amanecer despejado y una temperatura mínima de 12°C, sintiéndose algo fresco por la suave brisa del viento. A medida que avanzan las horas, el pronóstico indica que la temperatura alcanzará los 21°C por la tarde, creando un ambiente cálido y agradable. La humedad, que puede llegar hasta un 85%, hará que el aire se sienta un poco pesado. Sin embargo, no se esperan lluvias durante la jornada y el viento soplará de forma moderada, con ráfagas que no superan los 30 km/h, lo que permitirá disfrutar de un día al aire libre.
La tarde se mantendrá con cielo despejado y temperaturas agradables, ideal para pasear y disfrutar de las horas de luz, que se extenderán hasta el ocaso a las 20:41. La sensación térmica llegará a un máximo de 21°C, lo que garantiza que la jornada se sienta calurosa pero cómoda. En resumen, será un día perfecto para aprovechar el buen tiempo sin preocupaciones por la lluvia.
Cielo parcialmente nublado y ambiente agradable en Sabadell
Las condiciones de tiempo en la localidad se presentan estables, con un cielo ligeramente nublado que dará paso a temperaturas agradables. La máxima alcanzará los 23 grados y el viento soplará suavemente desde el sureste, sin grandes alteraciones que puedan afectar la jornada.
Esta es una ocasión perfecta para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas en un ambiente tranquilo. Si se presenta la oportunidad, no dudes en aprovechar el día para desconectar y disfrutar de lo que te rodea.