Hoy, 25 de abril de 2026, el cielo en toda la provincia de Barcelona se presenta poco nuboso, aunque por la tarde podrían desarrollarse nubes de evolución en el Prepirineo, con chubascos locales y posibles tormentas. Las temperaturas subirán levemente en el interior y se espera un viento suave del sur. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 25 de abril

Barcelona: cielos despejados y ambiente cálido

El cielo de Barcelona se presentará despejado esta jornada, como si se desperezara lentamente al amanecer. A primera hora, la temperatura rondará los 14 grados, creando un ambiente fresco y agradable para los que disfrutan de un paseo matutino. A medida que avance el día y el sol, en su trayecto, se posicione hacia lo alto, se prevé que los termómetros alcancen los 21 grados, lo que sumado a la baja probabilidad de lluvia, invita a explorar la ciudad al aire libre. El viento soplará desde el sureste, suave y constante, a unos 10 km/h, brindando una sensación térmica de calidez.

Ya por la tarde, el termómetro se mantendrá en sintonía, rondando los 20 grados, con un ambiente ligeramente cargado debido a la humedad que alcanzará su punto máximo del día con un 85%. Sin embargo, la cálida luz del sol se extenderá hasta casi las 20:42, permitiendo disfrutar de una agradable velada al caer la noche. La noche se acercará con temperaturas que descenderán a unos 17 grados, manteniendo la atmósfera ideal para una cena al aire libre. En resumen, un día para disfrutar cómodamente, sin sorpresas de lluvia a la vista.

L’ Hospitalet de Llobregat: nubes oscuras y lluvias a la vista

Nubes oscuras se ciernen sobre L’ Hospitalet de Llobregat, presagiando un día lleno de incertidumbre meteorológica. Al amanecer, las temperaturas comienzan en torno a los 12°C, mientras el viento sopla del sureste a 15 km/h, creando una sensación fresca y un ambiente algo revuelto, con cielos mayormente nublados. Durante la mañana, la inestabilidad se intensificará con probabilidades de lluvias que durarán hasta bien entrada la tarde.

A medida que avanza el día, el calor solo alcanzará los 21°C, bajo una atmósfera muy húmeda con picos del 85%. En contraste, la tarde se torna más agobiante con el viento aumentando hasta 30 km/h en ráfagas. Con estas condiciones, no se debe olvidar el paraguas y será prudente abrigarse ante la caída de temperaturas por la noche.

Agradable jornada para disfrutar al aire libre en Badalona

El día comienza en Badalona con un amanecer despejado y una temperatura mínima de 12°C, sintiéndose algo fresco por la suave brisa del viento. A medida que avanzan las horas, el pronóstico indica que la temperatura alcanzará los 21°C por la tarde, creando un ambiente cálido y agradable. La humedad, que puede llegar hasta un 85%, hará que el aire se sienta un poco pesado. Sin embargo, no se esperan lluvias durante la jornada y el viento soplará de forma moderada, con ráfagas que no superan los 30 km/h, lo que permitirá disfrutar de un día al aire libre.

La tarde se mantendrá con cielo despejado y temperaturas agradables, ideal para pasear y disfrutar de las horas de luz, que se extenderán hasta el ocaso a las 20:41. La sensación térmica llegará a un máximo de 21°C, lo que garantiza que la jornada se sienta calurosa pero cómoda. En resumen, será un día perfecto para aprovechar el buen tiempo sin preocupaciones por la lluvia.

Cielo parcialmente nublado y ambiente agradable en Sabadell

Las condiciones de tiempo en la localidad se presentan estables, con un cielo ligeramente nublado que dará paso a temperaturas agradables. La máxima alcanzará los 23 grados y el viento soplará suavemente desde el sureste, sin grandes alteraciones que puedan afectar la jornada.

Esta es una ocasión perfecta para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas en un ambiente tranquilo. Si se presenta la oportunidad, no dudes en aprovechar el día para desconectar y disfrutar de lo que te rodea.