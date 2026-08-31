Hoy, 31 de agosto de 2026, se espera un cielo mayormente despejado en toda la provincia de Barcelona, aunque en el Prepirineo podrían surgir algunos chubascos o tormentas aisladas por la tarde. Las temperaturas permanecerán estables y se prevé un viento flojo que se intensificará a moderado en las horas centrales. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 31 de agosto

Barcelona: cielo nublado con brisas cálidas

El cielo se despereza lento esta mañana en Barcelona, dejando que el sol se asome tímido entre nubes que pueden traer consigo algún chubasco aislado. A lo largo del día, la temperatura se elevará hasta rozar los 31 grados, pero el ambiente se sentirá pesado debido a la alta humedad que alcanzará su punto máximo. Con una suave brisa de 15 km/h, el viento soplará desde el este, ofreciendo un ligero alivio a la calidez.

Ya por la tarde, aunque el riesgo de precipitaciones aumenta, se presentará un lapso de tiempo soleado que invitará a disfrutar de las terrazas. Las temperaturas irán descendiendo hacia la noche, cuando se esperan 26 grados. A medida que el sol se ponga a las 20:25, el día dejará tras de sí una atmósfera cálida y envolvente, ideal para ser disfrutada hasta bien entrada la velada.

L’ Hospitalet de Llobregat: inestabilidad con posibilidad de lluvia

Un ambiente de incertidumbre se apodera de L’ Hospitalet de Llobregat, donde el cielo matutino se presenta gris y pesado, anunciando un día marcado por inestabilidad. El viento, que sopla del sur a 15 km/h, agita las copas de los árboles como presagiando algo más tumultuoso a medida que avanza la jornada.

La mañana, con temperaturas en torno a los 23°C, se siente más fresca, pero la tarde traerá consigo un aumento de la temperatura hasta los 31°C, acompañado de un 35% de probabilidad de lluvia y rachas que podrían alcanzar los 30 km/h. La humedad, que podría llegar hasta un 85%, hará que la sensación térmica se sienta más elevada. Conviene salir preparado: mejor llevar paraguas y hacer una pausa con la bufanda a la mano.

Cielo despejado y ambiente cálido en Badalona

El día amanece en Badalona con cielos mayormente despejados, una agradable brisa y temperaturas que rondan los 24°C. La suave brisa del sur, con una velocidad media de 20 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 7 km/h, ofrecerá un alivio en la calidez de la mañana. A medida que avance el día, la temperatura podrá subir hasta los 30°C, manteniendo una sensación térmica máxima de 32°C, lo que indicará un ambiente bastante cálido pero llevadero. La probabilidad de lluvia es mínima, apenas un 10% por la mañana y un 5% por la tarde-noche, así que no se esperan sorpresas.

Ya en la tarde, los cielos se mantendrán parcialmente nublados, pero sin riesgo de lluvias significativas y la humedad relativa oscilará entre un 50% y un 80%, lo que puede hacer que el ambiente se sienta un tanto pesado. Este día tendrá unas 13 horas de luz, con el sol saliendo a las 7:16 y escondiéndose a las 20:25. Así que, ¡aprovecha para disfrutar de un paseo al atardecer en esta calurosa jornada de verano!

Cielo nublado y posibilidad de lluvia en Sabadell

Cielo parcialmente nublado en la mañana, aunque las temperaturas se mantendrán agradables, con máximas que alcanzarán los 32 grados. A medida que avance el día, la probabilidad de algunas lluvias en la tarde-noche irá aumentando ligeramente, complementada por un viento leve del sur que podría refrescar la sensación térmica.

Un día de tiempo propicio para disfrutar de actividades al aire libre, ideal para un paseo tranquilo por el parque o para realizar las tareas cotidianas con calma. Así que, si se tiene la oportunidad, no dudes en salir y aprovechar el ambiente que ofrece la jornada.