Hoy, 28 de abril de 2026, buen tiempo en toda la provincia de Barcelona, donde el cielo se presentará poco nuboso, aunque con algunos intervalos de nubes altas y bajas en el litoral durante las primeras y últimas horas. Las temperaturas experimentarán un ligero descenso y se sentirá un viento flojo que cambiará a este en la costa y a sur en el interior, con intervalos moderados por la tarde. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 28 de abril

Barcelona:

Suaves nubes y ambiente acogedor

El cielo de Barcelona se despereza lento con suaves capas de nubes, creando un lienzo gris que parece invitar a la tranquilidad. Con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 23 grados, el ambiente se sentirá acogedor a medida que el sol se eleva, iluminando la ciudad desde su salida a las 6:53, hasta su despedida a las 20:45. Los vientos soplarán del sureste a una velocidad moderada, alrededor de 10 km/h, ofreciendo un toque fresco pero sin ser incómodo.

A medida que la jornada avanza, la probabilidad de lluvia será escasa, especialmente durante la mañana, donde se prevé un día seco. Sin embargo, ya por la tarde y noche, puede haber margen para algún chubasco ligero, con temperaturas que aún mantendrán una sensación térmica agradable. La humedad relativa oscilando entre el 50% y el 75% aportará a un ambiente levemente cargado, propio de estas latitudes. Una jornada que se plantea ser placentera, ideal para disfrutar del aire libre y perderse en el vibrante ritmo de la ciudad.

L’ Hospitalet de Llobregat: cielo nublado y viento suave

La mañana en L’ Hospitalet de Llobregat se despierta entre nubes grisáceas que presagian un día inestable. Con un viento del sureste que acaricia suavemente y temperaturas oscilando entre los 15 y 23 grados, la atmósfera invita a disfrutar de un café en la terraza antes de que la situación empeore. Se espera que en la tarde, la probabilidad de lluvia aumente al 5%, mientras los cielos seguirán cubiertos, añadiendo un toque melancólico a la jornada.

A medida que avanza el día, la calma matutina dará paso a un viento más fuerte, alcanzando ráfagas de hasta 7 km/h. La humedad, que podría llegar a sentirse pesada con un 85% de máxima, contrastará con la frescura nocturna, donde la temperatura mínima descenderá hasta los 14 grados. Mejor llevar paraguas y no olvidar una bufanda, ya que la sensación térmica puede ser más baja de lo esperado.

Cielo nublado con ambiente cálido en Badalona

Este martes amanece en Badalona con un cielo parcialmente nublado y unas temperaturas que rondan los 14 grados, mientras comienza a asomarse el sol a las 06:52. A lo largo de la mañana, la temperatura irá subiendo hasta alcanzar los 19 grados, con una humedad relativa que se mantiene en niveles moderados, brindando un ambiente más ligero. No se espera lluvia y la brisa será suave, con vientos del sureste soplando a unos 10 km/h.

En la tarde, el cielo continuarán parcialmente nublado y la temperatura alcanzará su pico en 23 grados, haciendo que la jornada se sienta cálida y agradable. La puesta de sol será a las 20:45, ofreciéndonos aproximadamente 14 horas de luz. La sensación térmica en este período se mantendrá cómoda, garantizando un final de día placentero sin incertidumbre de lluvias.

Cielo despejado y ambiente agradable en Sabadell

La jornada se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable, marcando temperaturas que oscilan entre los 11 y 25 grados. A lo largo de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, mientras que por la tarde se espera algo de nubosidad. Una leve brisa puede acompañar el día, sin que haya grandes probabilidades de lluvia.

Es un momento perfecto para salir a dar un paseo y disfrutar del ambiente tranquilo que ofrece. Ya sea caminando por el parque o tomándose un café en una terraza, las condiciones son idóneas para realizar actividades al aire libre.