Un maltratador es absuelto de quebrantar la orden de alejamiento porque su pulsera telemática falló

Un juzgado de lo Penal de Valladolid ha absuelto a un hombre acusado de quebrantar la orden de alejamiento impuesta a su ex pareja al concluir que las dos alertas registradas por el dispositivo telemático de control no respondían a una infracción real, sino a deficiencias técnicas del propio sistema.

La nueva sentencia, dictada el pasado 19 de febrero, pone de nuevo en evidencia las limitaciones de una tecnología que, como desveló en primicia OKDIARIO, desencadenó decenas de procesos penales sin sustento fáctico suficiente que beneficiaron a los maltratadores. Ésta ya es la sentencia número 15 de las que ha podido localizar este periódico. En realidad son muchas más.

El acusado había sido condenado en julio de 2020 por el Juzgado de lo Penal número 1 de Valladolid a una prohibición de acercarse a menos de 500 metros de su ex pareja desde el 24 de agosto de 2020 hasta el 22 de agosto de 2025. Para garantizar su cumplimiento, se le instaló un dispositivo telemático de seguimiento.

Cuatro años después de aquella condena, el sistema registró dos supuestas invasiones de la zona de exclusión: la primera, el 12 de abril de 2024, en una dirección de Valladolid, con una duración de apenas doce segundos —entre las 13:12:54 y las 13:13:06 horas—; la segunda, el 25 de abril de 2024, en las inmediaciones del lugar de trabajo de la víctima, de madrugada, entre las 4:01:26 y las 4:02:27 horas, y de nuevo ese mismo día entre las 13:03:01 y las 13:08:47 horas. Sobre esas alertas, el Ministerio Fiscal construyó una acusación que solicitaba doce meses de prisión.

Pulsera telemática defectuosa

El fallo, sin embargo, desgrana con precisión las razones por las que esas alertas no merecen credibilidad. El propio 12 de abril de 2024 –fecha de la primera alarma– se produjo el cambio de empresa prestadora del servicio de control telemático y la migración de datos al nuevo sistema.

La sentencia señala que el procedimiento ha acumulado «un enorme volumen de incidencias y detenciones practicadas al acusado durante el año 2024», ninguna de las cuales había dado lugar a condena previa.

La documentación recabada de las ejecutorias del antiguo Juzgado de lo Penal número 1 reveló que la pulsera original fue sustituida sin que mediara rotura, manipulación ni renovación ordinaria.

El centro de control Cometa, en respuesta a un requerimiento judicial, confirmó que el 18 de diciembre de 2024 se procedió a entregar al acusado «un teléfono móvil inteligente o dispositivo de localización GPS y se le hace entrega de un nuevo brazalete de monitorización, por lo que continúa siendo monitorizado en el sistema». Para el magistrado, ese cambio silencioso fue «evidencia de un mal funcionamiento» del dispositivo anterior.

El testimonio clave

La prueba que terminó por inclinar la balanza fue la declaración en el juicio oral de la propia víctima, cuya imparcialidad el juez subraya explícitamente dado que «declara a favor del acusado cuando ha tenido múltiples problemas personales y penales con el mismo».

La mujer explicó que había realizado un curso de formación en la zona señalada por la primera alerta, pero que dicho curso finalizó el 29 de febrero de 2024, sin que volviera a frecuentar ese lugar en abril. Respecto al lugar de trabajo que habría motivado la segunda alerta, declaró que no comenzó a trabajar allí hasta mayo de 2024, no a finales de abril, y que el acusado desconocía su nueva situación laboral porque «no tiene comunicación alguna con el hombre».

«Ambas alertas, por tanto, son fallos del sistema de control telemático de la pena de prohibición de acercamiento», concluye la sentencia, que añade que existe «un indicio notorio de deficiencia del sistema a partir del 12 de abril», fecha en que cambió la empresa proveedora.

Antecedentes y marco legal

El delito de quebrantamiento de condena está tipificado en el Código Penal, que castiga con penas de prisión de seis meses a un año —o multa de doce a veinticuatro meses, según los casos— a quienes incumplan una condena, medida cautelar o prohibición impuesta judicialmente.

Las pulseras antimaltrato se generalizaron en España los últimos años como herramienta con el objetivo de reforzar la protección de las víctimas sin necesidad de prisión preventiva. No obstante, su implementación ha suscitado debates recurrentes sobre la tasa de falsas alarmas y la fiabilidad de los sistemas en los cambios de contrata.

A pesar de la absolución por los hechos del escrito de acusación, el fallo no es íntegramente favorable al acusado. El magistrado ha condenado al hombre a doce meses de multa, a razón de cuatro euros de cuota diaria, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago, al apreciar otros elementos del procedimiento que justifican una respuesta penal, aunque de menor intensidad que la solicitada por la Fiscalía.

Las costas se han declarado de oficio. La sentencia puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial de Valladolid.

Recopilación de casos