Luz y sombras en Castilla y León: AEMET prevé cielo despejado y chubascos en montaña

Hoy, 5 de julio de 2026, el tiempo en Castilla y León se presenta mayoritariamente poco nuboso o despejado, aunque en las zonas de montaña, especialmente en el Sistema Central, se espera algo de nubosidad de evolución diurna y posibles chubascos aislados con tormenta. Las temperaturas mínimas permanecerán sin cambios o con ligero ascenso, mientras que las máximas también aumentarán ligeramente, siendo moderadas en el noreste. El viento soplará de manera floja del noreste y norte.

Consulta la previsión del tiempo en Castilla y León hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 5 de julio

Cielo despejado y cálido ambiente en León

El cielo se despereza lentamente en León, donde se espera un día despejado y soleado. La temperatura comenzará en un fresco 14 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 36 en horas de la tarde. El viento soplará suavemente desde el sureste a 5 km/h, lo que hará que el ambiente se sienta bastante agradable, sin señales de lluvia en el horizonte.

A medida que avancen las horas y el sol brille con fuerza, el mercurio podría llegar a sentir más calidez, con una sensación térmica similar a la de un cálido verano. La humedad variará a lo largo del día, pero se mantendrá lejos de ser asfixiante. Con el sol saliendo a las 06:50 y despidiéndose a las 22:02, los leoneses podrán disfrutar de casi 15 horas de luz, invitando a aprovechar cada rincón de la ciudad.

Zamora: nubes grises y viento cambiante

Las nubes grises se acumulan en el horizonte de Zamora, presagio de un día que promete ser inestable y cambiante. Este amanecer, que empieza a desdibujarse con la luz del sol, viene acompañado de un viento que traerá consigo una sensación de frescura inesperada, marcando un despertar distinto para los habitantes.

La mañana se presentará tranquila, con temperaturas en torno a los 18°C, pero la situación cambiará drásticamente en la tarde, donde se prevén vientos fuertes que alcanzarán hasta 65 km/h y temperaturas máximas de 38°C. Con una probabilidad de lluvia del 0% por la mañana, será al caer la tarde cuando el cielo dé paso a ráfagas intensas y un ambiente más húmedo. Se aconseja a todos llevar un paraguas, ya que el tiempo puede volverse caprichoso.

En la ciudad de Salamanca, agradable día para actividades al aire libre

La jornada en Salamanca comienza con un amanecer tranquilo, donde el cielo se presenta mayormente despejado y la temperatura mínima ronda los 16 grados. A medida que avanza el día, la temperatura ascenderá hasta alcanzar una máxima de 36 grados, acompañado de una brisa suave del noreste con una velocidad de 5 km/h. La humedad será variable, alcanzando hasta un 75%, lo que provocará una sensación térmica algo más cálida.

Por la tarde, el ambiente se mantendrá fresco y agradable, con un cielo similar al de la mañana. No se espera lluvia a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de más de 15 horas de luz desde el amanecer a las 06:56 hasta la puesta del sol a las 21:57. Así, la jornada promete ser ideal para actividades al aire libre.

Valladolid: cielos poco nublados y ambiente cálido

El tiempo en Valladolid se presenta estable y templado, con cielos poco nublados a lo largo de la mañana y la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 38 grados, con ligeras brisas del noreste que aportarán frescura en momentos puntuales, aunque las probabilidades de lluvia son casi inexistentes.

La jornada es perfecta para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades diarias, favorecida por un ambiente tranquilo y cálido. No hay grandes novedades meteorológicas, lo que invita a aprovechar el día en la ciudad con comodidad.

Cielo despejado y calor intenso en Burgos

La mañana en Burgos se presenta con cielos mayormente despejados, aunque las temperaturas son frescas, rondando los 14 grados. A medida que avanza el día, se espera un ascenso notable en el termómetro, alcanzando los 35 grados en su punto máximo. El viento soplará de manera suave del noreste, lo que aportará un ligero frescor muy agradable en los momentos más calurosos. Un consejo útil: no olvides llevar contigo una botella de agua si planeas salir a disfrutar del sol, que brillará con fuerza durante la tarde.

Palencia: cielo despejado y calor intenso

Las primeras horas traen consigo un cielo despejado y una temperatura fresca que arranca en torno a los 16°C, mientras el viento del noreste sopla suavemente a 5 km/h. A medida que avanza la jornada, el mercurio se elevará hasta alcanzar los 37°C por la tarde, en un entorno de baja probabilidad de lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente soleado.

Sin embargo, se recomienda mantenerse hidratado ante la fuerte humedad que podría alcanzar el 70% en las horas centrales. Al caer la noche, las temperaturas descenderán suavemente, por lo que un abrigo ligero será ideal para las actividades al aire libre.

Cielos nublados con posibles lluvias en Ávila

La mañana en Ávila se presenta con cielos parcialmente nublados, creando un ambiente fresco y agradable con temperaturas que rondan los 21 grados. La brisa suave, procedente del norte, aporta un toque de frescura ideal para comenzar el día. A medida que avancemos hacia la tarde, se espera un ligero aumento de la temperatura, alcanzando hasta 34 grados, aunque la posibilidad de lluvias se incrementará, especialmente en las horas de la tarde-noche.

Aprovechar el sol de la mañana es una buena idea, así que no olvides aplicar protector solar y, si decides salir, una prenda ligera será tu mejor aliada. Sin embargo, ten a la mano un paraguas, ya que las nubes pueden traer consigo alguna que otra sorpresa.

Segovia: cielo despejado y calor intenso

El cielo de esta mañana se presenta despejado y tranquilo, invitando a disfrutar de un inicio de jornada fresco con temperaturas que rondan los 18 grados. A medida que avance el día, el termómetro se elevará, alcanzando una máxima de 36 grados por la tarde, acompañado de una leve brisa que podría ofrecer un respiro cálido.

Sin embargo, se recomienda no bajar la guardia ante una posible variación en la tarde-noche, donde la temperatura se mantendrá alta y el viento podrá intensificarse con ráfagas que alcanzarán hasta 55 km/h. Aprovechen el sol y mantengan la hidratación, pues la sensación térmica también podría llegar a niveles elevados.

Agradable jornada soleada y cálida en Soria

La jornada en Soria comienza con un amanecer despejado, sin probabilidades de lluvia que interrumpan la calma matutina. Con temperaturas que rondan los 14 grados y una sensación térmica similar, la mañana se presenta fresca y agradable. A medida que avanza el día, el sol alcanzará su punto máximo, llevando los termómetros hasta 35 grados y proporcionando un ambiente cálido. La tarde mantendrá el cielo despejado y se sentirán vientos suaves provenientes del este.

Con el sol saliendo a las 06:50 y ocultándose a las 21:47, disfrutaremos de más de 14 horas de luz. A lo largo de esta jornada, la humedad variará, comenzando en un 15% y pudiendo llegar hasta el 70% en los momentos más calurosos. Sin embargo, la sensación térmica podría llegar a ser más elevada, provocando un día típicamente estival para los sorianos.

Principales avisos para hoy en Castilla y León según la AEMET