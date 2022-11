El Black Friday llega a Renfe: las mejores ofertas de viajes

El Black Friday es uno de los mejores momentos para organizar un nuevo viaje, puedes encontrar grandes precios en transporte y alojamiento y ahorrar en tu escapada sin dejar de disfrutar de las comodidades. En Renfe lo saben y han aprovechado la ocasión para sacar nuevas ofertas para el Black Friday en su web, así podrás conseguir los mejores precios para preparar tus viajes de 2023 con antelación.

Hay varias ofertas disponibles para que puedas escoger el destino, pero los precios son tan ajustados que será imposible no acabar organizando un nuevo viaje para la temporada. Renfe te propone varias rutas para poder hacer unas vacaciones y tiene ofertas desde 7 euros. ¡Te contamos las mejores a continuación!

Viaje de Madrid a Barcelona

¿Quieres disfrutar de los encantos de Barcelona? En Renfe han apostado por ello y podrás encontrar billetes desde los 7 euros, una auténtica locura para hacer una escapada de fin de semana y descubrir una nueva ciudad. Puedes aprovechar la ocasión y pasar la Navidad en Barcelona, los planes te enamorarán y descubrirás una ciudad llena de magia.

Viaje de Madrid a Valencia

Déjate conquistar por el encanto de Valencia y consigue tu billete desde 7 euros. Podrás recorrer la ciudad y el presupuesto ya no será un problema. Podrás escoger la hora que mejor encaje con tus tiempo, la primera opción será a las 6:30 desde Madrid, así podrás disfrutar de todo un día de turismo por la ciudad.

Viaje de Madrid a Sevilla

Acércate a Sevilla con Renfe gracias a tu oferta para Black Friday que deja tu billete desde 24,15 euros. Podrás descubrir la arquitectura de la ciudad, su comida y la cultura que destaca en la zona. ¡Suena a planazo solo con pensarlo!

El primer tren pondrá destino desde la capital a las 6:43 horas y llegarás al centro de Sevilla de manera sencilla y cómoda. Su amplia oferta turística te espera por menos de 25 euros.

Viaje de Madrid a Ourense

¿Aún no conoces Ourense? Descubre una ciudad única a la orilla del Miño por solo 17,45 euros. El primer tren sale a las 6:20, así podrás llegar a la ciudad y disfrutar de un día completo de turismo. Se volverá uno de tus destinos favoritos y no podrás creer que lo has conseguido por menos de 20 euros.

Además, debes recordar que con los billetes de larga distancia tienes un viaje de cercanías gratuito, así podrás llegar a tu destino sin apenas esfuerzo. ¡Pura comodidad para tus aventuras!

Viajar de Madrid a Málaga

Como dicen en Renfe…¡Málaga es un sí! No necesita más explicación y es que este destino va a enamorarte desde el primer día. Es una joya del mediterráneo y destaca por su historia, gente y belleza. Ahora podrás descubrir todos sus encantos desde 21,20 euros, una locura de precio para conocer una nueva ciudad en el mapa.

¿Qué te han parecido estas ofertas de Renfe para el Black Friday? ¡Nosotros ya estamos haciendo la maleta para poner rumbo a nuestro próximo destino! Los precios de las ofertas pueden variar según la disponibilidad de cada tren, pero puedes encontrar auténticas gangas para descubrir España sin salirte de presupuesto.