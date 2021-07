Puede que el hecho de que los niños tengan piojos sea algo que suele ocurrir mucho durante el curso escolar, pero también en verano los pueden sufrir y más si se van de campamento o tenemos varios hijos. Los piojos son un problema constante en las cabezas de nuestros pequeños que incluso pueden pasar a afectar a los adultos, de modo que en cuanto se detectan es importante eliminarlos y para ello, nada como recurrir a los siguientes remedios caseros para eliminar piojos.

Remedios caseros para eliminar los piojos

Los piojos son un gran problema, casi una pesadilla. Después de todo, ¿a quién le gusta rascarse la cabeza en público sin parar? Es algo humillante y, debido al picor continuo, acaban apareciendo algunas heridas en la cabeza. Los piojos pueden sobrevivir durante un día entero fuera de la cabeza de una persona. Por tanto, en teoría es posible contagiarnos con este insecto al utilizar elementos como peines, cepillos o sombreros que hayan sido utilizados por alguien con piojos. Este método de transmisión, sin embargo, es menos común que el contacto directo de cabello a cabello. Además, los piojos se pueden propagar cuando entran en contacto con ropa, sombreros y chaquetas o artículos como toallas.

Si tu hijo tiene piojos es importante entonces que laves bien y desinfectes su peine, sus gorros o gorras, así como sus sábanas y hasta la ropa y peluches que use a diario, pero además deberás tratar el problema ya instalado en la cabeza y para ello, nada como recurrir a estos remedios naturales para eliminar piojos.

Aceite de oliva

El aceite de oliva ayuda mucho a combatir los piojos. También es una excelente herramienta para ayudar a aflojar las liendres del cabello. Debido al espesor del aceite, los piojos supuestamente se asfixian y mueren cuando el exudado obstruye sus orificios respiratorios. Debe aplicarse durante la noche con un gorro de ducha, porque los piojos pueden sobrevivir sin respirar durante horas. Este método se puede utilizar semanalmente.

Mayonesa

Además de ser un gran ingrediente para dar sabor y acompañar a platos y refrigerios, la mayonesa ayuda en el tratamiento de los piojos. Extiéndela generosamente por toda la cabeza del niño y manténgala envuelta en un gorro de ducha durante al menos 3-4 horas. Pasado ese tiempo lava con champú y luego peina para quitar las liendres. Repite una semana después para matar los piojos que nacieron de las liendres que finalmente sobrevivieron al tratamiento.

Aceite de árbol de té

De todos los aceites esenciales, el aceite de árbol de té se considera el tratamiento más eficaz para los piojos. Se encontró que el 1% de esta solución de aceite es capaz de matar al 100% de los piojos en 30 minutos. Antes de comenzar a usarlo sin embargo, prueba una pequeña gota en el dorso de la mano del niños para descartar posibles reacciones alérgicas. Si aparece una erupción o una reacción con picazón, entonces es mejor que no lo uses. En caso de que no haya reacción solo debes aplicar unas cuantas gotas y colocar al niño un gorro de ducha durante 3-4 horas, luego le lavas el cabello como de costumbre.

Sal

La sal se puede utilizar para erradicar los piojos mediante su secado intenso. Mezcla bien 1/4 taza de sal y 1/4 taza de vinagre. Rocía suavemente la solución sobre el cabello del niño para humedecerlo un poco. Ponle un gorro de ducha y déjalo actuar durante unas 2 horas. Después de eso, enjuaga, lava y acondiciona el cabello. Repite este remedio cada 3 días para obtener mejores resultados.

Vaselina

La vaselina puede tener un efecto asfixiante sobre los piojos. Primero, aplica una capa gruesa en el cuero cabelludo del niño antes de acostarlo. Cúbrele la cabeza con un gorro de ducha o una toalla y déjala toda la noche. Por la mañana, puedes usar aceite de bebé para eliminar la vaselina, así como peinarlo con cuidado para deshacerse de los piojos . Repite este proceso durante unos días.