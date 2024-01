Ropa premamá primavera/verano 2024: ¿cómo vestirán las futuras madres?

Afortunadamente, finalmente se ha disipado el «mito» según el cual las mujeres embarazadas sólo podían usar ropa holgada que ocultara su barriga durante el embarazo. Hoy en día, la barriga no sólo está envuelta en vestidos y camisetas, sino que a menudo se muestra explícitamente , incluso en las pasarelas y por parte de celebridades; basta pensar en cómo ha presumido de embarazos Rihanna y sus increíbles looks de ropa premamá.

Incluso quienes hoy se ocupan de la moda prestan especial atención a las mujeres embarazadas, hasta el punto de que incluso los gigantes más famosos de la ropa low cost tienen secciones dedicadas a la ropa premamá tanto en tiendas físicas como online tal y como es el caso por ejemplo de Primark o de H&M.

Tendencias de ropa premamá para primavera/verano 2024

Lejos de lucir vestidos sin forma y jeans anónimos, hoy la ropa premamá responde plenamente a las tendencias actuales, al mismo tiempo que logra que la mujer embarazada se sienta cómoda y a gusto.

Los looks premamá no se limitan a la combinación básica de camiseta y leggings , sino que van desde jeans, faldas y maxivestidos que brindan a la futura madre una agradable sensación de comodidad pero al mismo tiempo no la hacen sentir «aislada» de lo que es moderno y glamuroso.

Sobre todo teniendo en cuenta la llegada de la bonita estación: aunque todavía faltan algunas semanas, las futuras madres deben pensar en adaptar su guardarropa cuando la barriga se vuelva más voluminosa y, habiendo dejado de lado los jerséis y sudaderas, de hecho, finalmente deja espacio para vestidos, faldas, shorts, blusas o pantalones de algodón.

Pero para saber cuáles serán las tendencias más populares para la primavera/verano 2024 , aquí tienes las prendas premamá que no pueden faltar en el armario de las futuras mujeres.

¿Pero cuáles son esas tendencias de moda premamá primavera/verano en este 2024? Como se mencionó, la moda premamá continúa evolucionando, adoptando estilos contemporáneos e innovadores que resaltan la forma creciente del cuerpo durante el embarazo . Para la temporada de verano que está por llegar, algunas de las tendencias anunciadas son estas.

Colores pastel y estampados florales.

La primavera se asocia a menudo con colores suaves y frescos, y 2024 no es una excepción, especialmente desde que el Peach Fuzz fue nombrado Color Pantone del Año. Los colores pastel como el rosa empolvado, el azul cielo y el amarillo pálido serán, por tanto, protagonistas en los armarios premamá. Los estampados florales, atemporales durante la primavera, serán especialmente populares, añadiendo un toque de feminidad y alegría a la moda premamá y también aquellos que sean estampados geométricos cobrarán de nuevo especial relevancia, también para camisetas y vestidos premamá.

Vestidos fluidos y cortes holgados

La comodidad es clave durante el embarazo, y para la primavera/verano de 2024, los vestidos fluidos y los cortes holgados estarán en lo más alto de las preferencias . Los vestidos ligeros y fluidos permitirán que las futuras mamás se muevan libremente y se sientan cómodas sin sacrificar el estilo. Además, dado que el «oversize» es tendencia, veremos mucho el look de camiseta corta, dejando al aire la barriga y camisa oversize encima. Un estilo muy urbano que se acoge también para la moda premamá de la temporada.

Vaqueros premamá

Un gran clásico que nunca puede faltar en tu armario, ni siquiera durante el embarazo. Sin embargo, los jeans premamá serán revisados ​​con diseños innovadores y detalles funcionales. Las cinturillas elásticas ajustables, los paneles laterales de punto y los tejidos elásticos garantizarán una comodidad óptima sin sacrificar la elegancia. El denim estará disponible en tonos frescos, desde el clásico azul claro hasta matices más modernos y atrevidos. Además, el corte de esos tejanos también cambia. Pasamos de los tejanos de corte recto o los que son ligeramente acampanados que se muestran cada temporada a los tejanos «skinny» que vuelven con fuerza para la moda premamá.

Ropa activa de maternidad

Este término define generalmente todo lo que pertenece al estilo deportivo y casual. Con un enfoque cada vez mayor en la salud y el bienestar durante el embarazo, la ropa deportiva de maternidad ocupará un lugar central. Leggings, tops y chaquetas deportivas diseñados para satisfacer las necesidades de las mujeres embarazadas ofrecerán apoyo y estilo a las futuras mamás activas.

Los accesorios

Los accesorios juegan un papel crucial a la hora de completar un look premamá como lo hacen con cualquier otro conjunto. Grandes gafas de sol, sombreros modernos y bolsos espaciosos serán accesorios imprescindibles para la temporada. Los zapatos cómodos , como las zapatillas de deporte de moda o las sandalias de cuña, serán opciones ideales para garantizar estilo y comodidad.

Ropa Interior

La ropa interior también juega un papel fundamental para que la mujer embarazada se sienta cómoda. La ropa premamá está evolucionando y ofrece diseños innovadores que combinan sujeción y estilo. Los sujetadores sin costuras, las bragas de tejidos transpirables y los pijamas a juego serán opciones populares para las futuras madres que quieren sentirse bien incluso cuando se relajan.