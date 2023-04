6 razones equivocadas para tener un hijo

Tener un bebé es una experiencia hermosa y muy importante. Si lleváis un tiempo de pareja y todo va bien, os queréis y no hay ni sombra de pelea por vosotros, tenéis un trabajo estable y no tenéis problemas económicos, entonces la elección de tener un bebé es parte integral de las estadísticas «correctas» para ampliar la familia. ¿Sabes, sin embargo, cuándo está «mal» pensar en tener un hijo? Descubramos algunas de las razones equivocadas para tener un hijo.

Razones equivocadas para tener un hijo

Tener un hijo no sólo es una experiencia maravillosa sino también un cambio fundamental y permanente en la vida tanto del padre como de la madre. Por ese motivo, es importante que los adultos que estén pensando en disfrutar de la paternidad lo hagan realmente conscientes de lo que supone.

Pero no sólo eso. Es vital que tomen la decisión de apostar por el embarazo sin basarse en algunos de los argumentos que utilizan numerosas personas y que son totalmente un error. ¿Por qué? Porque, fundamentalmente, son motivos ajenos a los padres, se trata de presiones sociales e incluso de herramientas para solucionar problemas personales. En concreto, estas son las razones que se usan equivocadamente para tomar la decisión de traer un hijo a este mundo:

Para acabar con los problemas de pareja

Aunque pueda parecer increíble, hay un elevado porcentaje de parejas que toman la decisión de tener un hijo con el claro objetivo de ponerle fin a los problemas que tengan en el seno de las mismas. Y eso es un craso error porque, aunque al principio pueda parecer que un embarazo une mucho, luego trae consigo dificultades que pueden minar aún más el noviazgo o el matrimonio si no se actúa con paciencia y templanza. Así, los cambios de humor de la mujer por culpa de las hormonas o la disminución de falta de deseo sexual de la futura mamá, son algunas de las circunstancias que pueden traer consigo más problemas.

Para darle nietos a los padres

Tampoco hay que pasar por alto que otras féminas, junto a sus parejas o bien en solitario, deciden quedarse embarazadas para dar la satisfacción a sus padres de tener nietos. Y eso es un craso error, ya que no se realiza por un deseo personal sino por darle una alegría a los progenitores. Pero hay que tener en cuenta que a quien le va a cambiar la vida por completo es a las mujeres, que tendrán nuevas responsabilidades.

Porque tu pareja lo desea

Un niño, como un regalo del cielo que puede ser, no es un regalo que puedas envolver y dar a tu mujer o marido para Navidad. La motivación de traer un hijo al mundo solo porque la otra parte lo quiere choca con muchas cosas; ante todo debe nacer el deseo de ambos cónyuges, porque entonces, ambos tendrán que cuidar al pequeño bebé. En segundo lugar, esta motivación no trae nada bueno para la pareja, aquí está la sensación de que algo anda mal, los sentimientos y expectativas no están alineados en absoluto entre los cónyuges. ¿La consecuencia? El estrés y la tensión que requiere criar a un hijo inevitablemente alejarán a uno o ambos miembros de la pareja y tú tendrás la pesada carga de «lo hice solo por ti» sobre sus hombros.

Porque es lo que toca

Al igual que sucede con quienes se casan porque es lo que establece la tradición, también hay quienes consideran que ha llegado el momento de tener un hijo porque es el siguiente paso lógico que existe en la sociedad actual. Una postura totalmente errónea nuevamente, ya que ser padre no es una decisión que debe tomarse a la ligera porque sea una “moda” o una tradición. Hay que dar ese paso porque se desee realmente y no porque esté marcado así por una “ley no escrita” o porque todos los amigos y familiares ya hayan tenido uno.

Porque te sientas sola o tienes depresión

Tener un hijo supone un gran gasto de energía, no solo física sino sobre todo psicológica. Si estás decidiendo tener un bebé porque en este momento de tu vida te sientes triste, sola o tal vez sufres de depresión, estás pensando en las razones equivocadas. Antes de dar a luz a un niño, piensa en tu salud mental, tal vez consigas ayuda de un psicólogo para comprender tus verdaderas motivaciones al respecto y aclarar lo que realmente quieres y lo que te falta en la vida. Pensar en traer un hijo al mundo solo porque te sientes solo o deprimido es una de las razones más equivocadas que puedes hacer. ¿Porque? Simplemente ya el embarazo, en sí implica cambios hormonales excesivos, estados de ánimo fluctuantes, que son causados ​​por las hormonas del embarazo; además, si sufre de depresión y toma medicamentos, primero debe encontrar un compromiso con el tratamiento que está siguiendo, por lo tanto, con el médico que lo atiende, primero debe pensar en el métodos y lo que significa modificar una vía terapéutica importante para lograr un embarazo. No es tan fácil como crees.

Para preservar la especie

Este planteamiento de tener un hijo para preservar la especie puede parecer totalmente absurdo, pero hay quienes lo esgrimen para justificar su decisión de llevar adelante un embarazo. Es una idea totalmente equivocada, porque no sólo la especie humana va viento en popa sin necesidad de ayuda extra sino también porque es ser padre no es algo que se tenga que hacer por el bien común sino por uno mismo.