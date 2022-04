Ahora que ya estamos en primavera y se acerca el buen tiempo seguro que comenzaremos a sufrir de las temidas picaduras de mosquitos. Algo que podemos solucionar gracias al uso de productos indicados para acabar con los insectos y aunque todos ellos son testados para que no afecten a la salud (a no ser que nos expongamos directamente a ellos) es importante valorar si se pueden usar en el caso de estar embarazadas. Os hablamos ahora del embarazo y del repelente para insectos y de todo lo que debes saber sobre si es conveniente o no usarlo durante la gestación.

Embarazo y repelente de insectos

Los repelentes de insectos más efectivos contienen una sustancia química llamada dietil-3-metil benzamida (DEET). Una cierta cantidad se absorbe a través de la piel hacia el torrente sanguíneo y puede enfermarnos gravemente en grandes dosis. No se han realizado estudios sobre la exposición a DEET en el primer trimestre, pero un estudio no mostró efectos adversos en mujeres que usaron cantidades moderadas en el segundo y tercer trimestre.

Según las investigaciones al respecto DEET atraviesa la placenta y se deposita en pequeñas cantidades en el tejido fetal pero, nuevamente, no hay evidencia de que su uso represente un peligro para la salud de los bebés no nacidos o lactantes. Sin embargo, algunos repelentes son vitales si viajas y quieres evitar el virus del mosquito del Nilo Occidental y la enfermedad de Lyme de las garrapatas.

Repelentes para insectos naturales

En cuanto a los repelentes de insectos naturales, existen muchos remedios como el aceite de hierba de limón, el aceite de lavanda y el aceite de soja, pero el consenso general es que no son tan efectivos como los aerosoles contra insectos con un 10% de DEET .

Sin embargo, si eres una de las personas afortunadas en las que estos remedios funcionan, adelante, ya que no te hacen daño ni a ti ni a tu bebé.

Algunas compañías venden aceite de eucalipto y limón (P-menthane 3, 8-diol) que puede ser bueno si no deseas usar un producto que lleve DEET pero deseas uno que sea suficiente protección. En resumen, la mayoría de los expertos aún recomiendan el uso de insecticidas en aerosol durante el embarazo para reducir los riesgos que presentan estas enfermedades transmitidas por insectos. Recuerda prestar especial atención al virus Zika también , especialmente si planeas viajar a las zonas más peligrosas.

Conclusiones

Aplica repelente con moderación sobre la piel expuesta y sobre la ropa, porque más producto no significa más protección . Si planeas estar al aire libre por un corto período de tiempo, elige un producto con una menor concentración de repelente. Además, repite la aplicación solo si necesitas una protección más prolongada. Y finalmente, lava la piel tratada con agua y jabón al entrar a casa.