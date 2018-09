Patricia Montero criticada por su manera de practicar yoga durante el embarazo

La mayoría de celebrities que están esperando un hijo no dudan en proceder a hacer uso de las redes sociales para dar cuenta de cómo evoluciona su embarazo, como sería el caso, por ejemplo, de Elena Furiase. No obstante, algunas se ven criticadas por determinadas acciones que realizan durante la gestación. Y eso es precisamente lo que le ha sucedido a la actriz Patricia Montero, que se encuentra esperando su segundo hijo. En concreto, ha suscitado polémica por su manera de practicar yoga.

Sigue leyendo y descubre qué ha sucedido.

La imagen de Patricia Montero que ha generado la polémica

La mencionada actriz, quien fuera protagonista de “Yo soy Bea” o “El don de Alba”, es realmente activa en las redes sociales. Por eso, no duda en compartir con sus seguidores desde sus vacaciones hasta los deportes que practica así como otros momentos más especiales de su vida, como han sido su pedida de mano por parte de su chico (Álex Adrover) o incluso su segundo embarazo.

Precisamente por eso, hace unas horas ha optado por colgar una fotografía de sí misma realizando una complicada postura de yoga encima de unas rocas y teniendo de fondo el mar. Instantánea que deja patente el buen estado de forma en el que se encuentra y que ha acompañado del siguiente mensaje: “Balance is not something you find it´s something you create (El equilibrio no es algo que encuentras sino algo que creas). Cerrando un finde perfecto. #Sunset #MyYogaLife #PrenatalYoga #YogaMom #Yogi”.

Una instantánea esa que, como hemos mencionado, no ha pasado desapercibida para sus seguidores en redes sociales. Es cierto que la misma ha conseguido reunir más de 27.800 “me gusta”, pero también es cierto que los comentarios que ha logrado han dado lugar a cierta polémica.

Opiniones en contra

Como hemos citado, Patricia Montero ha sido criticada por parte de ciertos internautas a raíz de haber publicado esa fotografía. Sí, porque consideran que esa postura de yoga y en ese lugar lo que hacen es poner en serio peligro la integridad de la actriz y de su bebé. En concreto, han defendido sus opiniones con comentarios como estos:

“Supongo que será para dar de qué hablar porque no creo que haya necesidad de eso si está embarazada. Habrá otra clase de ejercicios”.

“Qué pena que por dar que hablar a tus seguidores hagas estas cosas. Que te puedes hacer un desprendimiento del feto. Qué inconsciente si es que lo haces embarazada”.

“Esto se llama ser una mujer inconsciente. Aplaudo a todo aquel que lleve una vida sana con estilo fitness, pero es importante saber cuándo parar. Hay circunstancias donde ese tipo de actividad no están bien y el que realmente recibe las consecuencias de todas esas posturas es el bebé porque está dentro de ese cuerpo, sintiendo cada movimiento y mientras ella se contorsiona también lo hace el feto el cual no tiene resistencia ninguna”.

“Me parece poco prudente. Si pierdes el equilibrio…telita”.

Opiniones a favor de la actriz

No obstante, tampoco podemos negar que son muchísimos los seguidores de la intérprete que, ante las críticas que ha recibido, han optado por salir a defenderla de manera pública. Lo han hecho con mensajes como los siguientes:

“Me encantas. Qué flexibilidad tienes guapísima y cuidadín con las rocas. Eres genial”.

“Eres una todoterreno!!! No hagas caso a los comentarios destructivos!!! Si lo haces es porque puedes!!!”.

“Es verdad que cuando consultas a los médicos y profesionales de yoga o pilates te explican que no es lo mismo alguien que nunca lo practica que alguien que lo hace siempre. Es como el que hace footing. Es impresionante como los cuerpos saben hasta dónde pueden llegar”.

“Alucinante tu forma física y tu elasticidad. Linda”.

“Qué tonterías dicen algunas personas. Ella sabrá lo que tiene que hacer con su cuerpo. No creo que ponga en riesgo su embarazo. Si hace esos ejercicios será porque puede hacerlos”.

¿Qué te parece a ti la controversia? Desde luego que, aunque sea por motivos diferentes, el caso de Patricia Montero nos recuerda al de otras muchas famosas que durante sus embarazos han sido criticadas por distintos motivos. Nos estamos refiriendo en concreto a las presentadoras Tania Llasera y a Adriana Abenia, entre otras.