Eva González y Cayetano Rivera preparan el bautizo de su hijo. Conoce los detalles

La pareja formada por la presentadora de “Masterchef” Eva González y el torero Cayetano Rivera están viviendo un momento muy especial desde que se produjera el nacimiento de su primer hijo (Cayetano) el pasado mes de marzo. Felices y encantados es como se encuentran con el bebé en sus vidas. Un pequeño que próximamente va a ser bautizado, por lo que sus padres ya han procedido a preparar todo lo necesario.

Sigue leyendo y conoce todos los datos al respecto.

¿Dónde será el bautizo del hijo de Eva González y Cayetano Rivera?

Al parecer uno de los mayores debates que ha tenido la pareja ha sido dónde bautizar a su hijo. Así, Eva quería que fuera en la iglesia de su pueblo, Mairena del Alcor. Un templo donde ella misma recibió ese sacramento, donde realizó su Primera Comunión y que, además, acogió en 2015 el enlace con su marido.

No obstante, ha sido el torero el que ha conseguido “salirse con la suya” en este sentido. Por ese motivo, el bautizo del pequeño va a celebrarse en la finca que la familia Rivera tiene en la localidad malagueña de Ronda. Nos estamos refiriendo a “El recreo de San Cayetano”.

Viene a ser una propiedad familiar muy especial para todos, en la que la pareja suele pasar temporadas y en la que, además, se llevó a cabo el enlace matrimonial civil entre Francisco Rivera y Lourdes Montes, el 14 de septiembre de 2013. De ahí que se hayan decidido por la misma para estar en un ambiente familiar, especial e íntimo.

La fecha del bautizo

Los medios de comunicación de la prensa rosa, especialmente la revista “¡Hola!”, han sido los que han dado más detalles al respecto del bautizo de Cayetano. En concreto, ha manifestado que hay dos fechas posibles para que el mismo tenga lugar, ambas en octubre. Una sería el 14 y otra el 21.

Habrá que esperar para poder salir de dudas al respecto.

Los padrinos

En lo que parece que, según las publicaciones especializadas, han estado muy de acuerdo la pareja es en la elección de los padrinos. En este caso, tenemos que exponer que de estos ya se ha dado a conocer el nombre:

La madrina va a ser Gloria Guillén , que es una de las mejores amigas de Eva González.

, que es una de las mejores amigas de Eva González. El padrino no va a ser otro que Curro Vázquez. Este, como todo el mundo sabe, es un torero que es muy especial para Cayetano Rivera. Sí, porque ha pasado a convertirse casi en un segundo padre para él.

Los invitados

Otro de los aspectos más importantes que se han desvelado es las personas que van a conformar la lista de invitados del bautizo. En la misma, como no podía ser de otra manera, estarán presentes, por ejemplo, la hermana de Eva y su madre, Encarna. Una mujer esta que está siendo fundamental en la vida actual de la familia Rivera-González. ¿Por qué? Porque se ha trasladado hasta Madrid para estar con su hija y su yerno con el objetivo de poder cuidar del bebé cuando sus padres se encuentran trabajando.

Eso sí, en estos momentos, mientras que la presentadora está con grabaciones diarias de las distintas “versiones” de “Masterchef”, su marido se encuentra de baja ya que en una corrida reciente en Pontevedra sufrió un percance. En concreto, fue volteado por un toro y eso le ha ocasionado la rotura de dos costillas, de la que está recuperándose. Eso sí, parece ser que este fin de semana estará listo para torear nuevamente en Guadalajara.

Amigos de la pareja también asistirán a este evento y, por supuesto, los hermanos de Cayetano. Francisco y Kiko acudirán con toda probabilidad. No obstante, está la duda de si también lo hará o no Julián Contreras. Y es que hay que recordar que este está absolutamente alejado de sus hermanos mayores. Eso sí, de manera reciente, no dudó en afirmar que sí conocía a su sobrino Cayetano.

No obstante, habrá que esperar para que se celebre el bautizo para saber si las asperezas entre ellos han conseguido limarse o si aún persisten. Lo que está asegurado es que es uno de los aspectos de ese evento que despertará más interés.