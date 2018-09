Una pareja utiliza el semen de su hijo fallecido para tener un nieto

En más de una ocasión nos hemos sorprendido con noticias e historias relacionadas con bebés. Y eso es precisamente lo que nos ha sucedido al descubrir el caso de una pareja que ha utilizado el semen de su hijo fallecido para tener un nieto.

Sí, como lo has leído. ¿Sorprendente no? A continuación, te contamos todas las particularidades de este caso que se ha convertido en viral en todo el mundo.

¿Dónde ha sucedido?

En Reino Unido es donde ha tenido lugar esta historia que ahora ha pasado a ocupar portadas y portadas en numerosos medios de comunicación. Y es que de allí son los protagonistas de la misma.

Los protagonistas

Una pareja británica, de la que no se ha dado a conocer su identidad, es la que ha pasado a ser noticia. Y todo porque deseaba a toda costa tener un nieto. Lo consiguió, pero ahora pueden enfrentarse a una dura sentencia si se considera que han cometido un delito.

El origen del caso

Aunque ha sido ahora cuando se ha hecho público el caso, lo cierto es que el mismo se remonta tres años atrás. Y es que fue en ese momento cuando el matrimonio recibió el varapalo más duro de toda su vida: su hijo había sufrido un grave accidente de motocicleta. Los médicos fueron claros y le vinieron a exponer que el joven no iba a conseguir salir adelante, por lo que los padres sufrieron un dolor inmenso. Sí, porque iban a perder a su hijo y, además, jamás iban a poder convertirse en abuelos.

La pareja utiliza el semen de su hijo fallecido

A pesar del sufrimiento que estaban sintiendo en ese momento, la pareja británica pensó que no todo estaba perdido en cuanto a poder tener nietos. ¿Qué se le ocurrió? Contrató a un urólogo que se encargó de extraer y congelar el semen del fallecido. Muestra esta que, siguiendo las pautas necesarias, fue enviada a Estados Unidos con el claro objetivo de que la misma pudiera servir para que luego pudiera ser usada para concebir a un pequeño mediante un vientre de alquiler.

Se puso en contacto con el doctor David Smotrich, quien escuchó el caso y no pudo evitar emocionarse con las palabras de ese matrimonio que tenía claro que tener un nieto de esa manera sería algo con lo que su hijo hubiera estado perfectamente de acuerdo. Por todo lo expuesto, el médico no dudo en prestarle la ayuda a la pareja.

De esta manera, mediante una gestación subrogada, estos padres británicos consiguieron hacer realidad su sueño y tuvieron a su nieto. Eso sí, no fue un proceso sencillo ya que fueron muy estrictos a la hora de elegir a la donante del óvulo. Tenían claro que debía ser una mujer con la que su hijo podría haberse casado, querían que tuviera un nivel de estudios concreto, un elevado nivel intelectual y también una apariencia física determinada.

¿Y ahora?

A pesar de que todo esto ocurrió hace tres años, ha sido ahora cuando esta historia ha saltado a la luz y es que hay quienes consideran que los abuelos podrían haber cometido un delito. Sí, porque tomaron el esperma del fallecido y llevaron adelante un procedimiento de vientre de alquiler con esa muestra sin tener su expreso consentimiento.

La pareja ha querido defenderse de las acusaciones alegando que su hijo siempre les había dejado patente su sueño de ser padre. Además, no ha dudado en exponer que si tomó la determinación de acometer esa acción fue porque quería tener un heredero del legado familiar.

Al haberse convertido en viral este caso, el doctor mencionado que ayudó a acometer todo el proceso ha querido salir al paso de las acusaciones sobre su persona. Así, no ha dudado en manifestar que el matrimonio consiguió llegarle al corazón con su relato y que, en todo momento, le dejó patente que su hijo quería hacerles abuelos. De la misma manera, ha expuesto que él no es nadie para juzgar quién tiene que ser padre o no.

Sea como sea, ahora habrá que esperar para saber si a estos abuelos se les imputa algún delito o si, por el contrario, van a continuar con su vida normal al lado de su nieto.