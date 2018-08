Creado un bolígrafo que detecta si el niño sufre meningitis

La tecnología avanza a pasos agigantados y eso está suponiendo que vayan apareciendo distintos dispositivos que, sin lugar a dudas, ofrecen una función realmente importante dentro del ámbito de la salud. Así, por ejemplo, te interesará conocer que ha sido creado un bolígrafo que es capaz de detectar de forma realmente sencilla si un pequeño sufre meningitis.

Sigue leyendo y podrás descubrir todos los datos relativos al mencionado artículo.

Los creadores

La startup española New Born Solutions, con sede, en Cataluña es la que ha procedido a presentar recientemente el dispositivo que ha creado y que ahora es únicamente un prototipo clínico. Se trata de un artículo único en el mundo por sus características y también por la función que realiza.

Xavier Jiménez es el fundador de CEO de la mencionada empresa, que tiene su sede en lo que es el Parque Científico de Barcelona.

El bolígrafo que detecta si el niño sufre meningitis

Como te hemos dado a conocer ya, el importante avance que ofrece New Born Solutions es la creación de un dispositivo que se asemeja a un bolígrafo y que permite detectar si el pequeño en cuestión tiene meningitis o no.

El funcionamiento del citado artículo es muy sencillo y rápido ya que lo que hay que hacer es colocar aquel en el cráneo del bebé en cuestión. A partir de ahí, el sistema de ultrasonidos de alta resolución que da forma al boli es el que permite detectar los niveles de glóbulos blancos que hay en lo que es el líquido cefalorraquídeo. Y ese dato, que es el principal que se usa para saber si existe un cuadro de meningitis, permitirá salir de dudas respecto a la salud del menor.

Un paso relevante para evitar la punción lumbar

Gracias a la aparición de este dispositivo que nos ocupa, lo que se logrará evitar es que muchos niños sean sometidos a lo que se conoce como punción lumbar que, hasta el momento, es la única prueba que existe para saber si sufren meningitis o no. Una prueba esta que resulta invasiva pues consiste en introducir una fina aguja en lo que es la parte inferior de la columna vertebral para obtener una pequeña muestra de líquido cefalorraquídeo, que es el encargado de proteger el cerebro y la médula espinal.

Este procedimiento médico no está exento de riesgos, se realiza a numerosos niños en todo el mundo y, en el 95 % de los casos, da negativo. No obstante, hasta ahora es el único método para saber si un pequeño sufre la citada meningitis.

¿Qué es la meningitis?

Si no lo sabes, la meningitis es una enfermedad que consiste en la inflamación de las meninges, que son las membranas que se encargan de rodear tanto lo que es la médula espinal como el cerebro. Por regla general, suele producirse como consecuencia de una infección viral y trae consigo síntomas tales como fiebre, rigidez en lo que es el cuello, fuertes dolores de cabeza, vómitos, náuseas…

Infecciones micóticas y bacterianas, de igual modo, pueden ser también causantes de esta citada inflamación que requiere no solo tratamiento con antibióticos sino que, además, puede traer consigo la muerte del paciente. En concreto, esta se puede producir cuando no se ha detectado la meningitis a tiempo o bien cuando el diagnóstico no ha sido el acertado. Y es que los síntomas que esa presenta pueden llegar a confundirse con otras patologías de diferente calado.

Más datos de interés

Además de todo lo expuesto, merece la pena conocer otra serie de aspectos en relación a este singular bolígrafo. Nos estamos refiriendo a características tales como las siguientes: