Envidia para las mamás del mundo: China pone en marcha un lujoso Centro de Descanso Postnatal

Tener un hijo es una experiencia imposible de explicar con palabras, llena de emociones, pero también, reconozcámoslo, supone un esfuerzo que trae consigo que la mujer esté cansada. Precisamente por ese motivo, para ayudar a las recién estrenadas mamás se ha puesto en marcha un servicio que va a ser la envidia para las mujeres de todo el mundo. En concreto, se ha abierto un Centro de Descanso Postnatal prácticamente como si un hotel de cinco estrellas se tratase.

¿Dónde ha abierto sus puertas?

En China es donde se ha puesto en marcha este singular centro para féminas que acaban de dar a luz. Más en concreto se ha establecido en la emblemática ciudad de Shangai.

El motivo de su apertura

Quizás no lo sepas, pero en el mencionado país asiático existe una tradición que se sigue cumpliendo respecto a las recién estrenadas mamás. En concreto, la misma viene a indicar que durante el mes siguiente a haber dado a luz no solo no deben realizar grandes esfuerzos sino que, además, deben permanecer en casa.

Sí, como lo has leído. Quienes cumplen con esa costumbre tienen que quedarse en su hogar para poder recuperarse como es debido del parto sin pasar por alto que, además, deben evitar comer alimentos picantes durante ese tiempo y tampoco pueden estar en corrientes de aire.

Precisamente por todo eso, se optó por poner en marcha el Centro de Descanso Postnatal que nos ocupa. Y es que se consideró que era la manera de poder lograr que esas recién estrenadas mamás pudieran recuperarse de la mejor forma, teniendo todos los cuidados necesarios.

¿Qué ofrece este Centro de Descanso Postnatal?

A numerosos medios de comunicación mundiales ha llegado la noticia de la puesta en marcha de este espacio, que tiene un precio mensual que viene a rondar lo que son 70.000 yuanes, unos 9.300 euros, aproximadamente.

Un elevado coste que viene a entenderse si se conocen los servicios que se ofrecen a todas las mujeres:

Hay un equipo profesional muy completo , con experiencia y especializado para poder atender y cuidar a las mujeres. En ese destacan tanto el grupo médico como el de enfermeras. Tienen niñeras a su disposición para ayudarles a cuidar de sus bebés. Disponen de una amplia variedad de actividades deportivas en pro de recuperarse, de liberar el estrés y de mejorar su estado de forma. No obstante, entre las más significativas se encuentran las clases de Yoga. En las instalaciones del centro existen salas para que quienes se alojan en el centro puedan recibir masajes . Hay una cocina que podemos decir que está abierta prácticamente 24 horas para poder atender las necesidades de las mamás. En concreto, llama la atención el que haya durante todo el día cocineros preparados para elaborar los más exquisitos dulces y tartas. Existen profesores que se encargan de enseñar a las mujeres no solo a cuidar a sus hijos sino también a sí mismas. Cada fémina tiene una habitación, en la que se encuentra su bebé y en la que también descansa una enfermera para que pueda atenderla en cualquier momento.



Otros datos de interés

Además de todo lo expuesto, merece la pena que resaltemos otra serie de aspectos que te pueden resultar interesantes al respecto:

Aunque este Centro de Descanso Postnatal es el que ahora ha cobrado protagonismo por los servicios que ofrece, lo cierto es que en China ya existen más de 4.000 centros especializados en la recuperación de la mujer después del parto .

. La citada tradición asiática de que la recién estrenada mamá permanezca un mes en casa tiene su origen en el año 200 a.C. Y es que en aquel momento se establecía que las emperatrices que habían tenido un hijo debían guardar reposo, ser muy cuidadas y seguir una alimentación saludable en pro de evitar que enfermaran.

En la actualidad muchas de las mujeres que siguen a rajatabla esa costumbre casi ancestral se pasan un mes sin salir de casa, sin lavarse el pelo, sin ducharse y sin cepillarse los dientes. ¿Por qué? Porque creen que es la manera de que exista un equilibrio entre el espíritu y el cuerpo.

¿Qué te parecen estos centros e incluso las tradiciones que han conseguido mantenerse? ¿Te gustaría que también se crearan en nuestro país?