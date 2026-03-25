Vox vincula al yihadista detenido en Palma con «la inmigración ilegal masiva y descontrolada»

La portavoz de Vox en el Parlament balear, Manuela Cañadas, ha abordado este miércoles la noticia de la detención de un terrorista yihadista en Palma. Ha vinculado este hecho a la «inmigración masiva y descontrolada, que ha convertido las Islas en un coladero de terroristas yihadistas».

«Mientras el Gobierno de Sánchez pretende dar papeles a millones de ilegales con un ticket de Glovo, los vecinos de Palma hoy se han despertado con la Policía Nacional en su puerta para desmantelar una célula terrorista yihadista que planeaba un atentado en nuestras islas», ha afirmado Cañadas.

Una operación de la Audiencia Nacional que confirma «lo que Vox lleva diciendo durante años: la inmigración ilegal, masiva y descontrolada es un coladero de terroristas yihadistas, de personas que odian nuestro modo de vida». «Estamos metiendo al enemigo en nuestras casas y no sabemos quiénes son ni sus antecedentes, pero sí hemos podido comprobar que entre ellos hay fanáticos dispuestos a morir para destruirnos», ha dicho la portavoz de Vox en un nuevo ataque a la inmigración y a los planes de Pedro Sánchez de regularizar masivamente a más de medio millón de ilegales en España.

Cañadas ha concluido denunciando que «odian nuestro modo de vida, lo que representamos y nuestra libertad».

La operación antiterrorista desarrollada este martes por la Policía Nacional y la Dirección General de la Vigilancia del Territorio (DGST) de Marruecos se ha saldado con la detención de un hombre en Palma acusado de ser el jefe de una célula yihadista afiliada al Daesh (Estado Islámico) que planeaba cometer un atentado.

La operación, declarada bajo secreto por la Audiencia Nacional, se ha desarrollado concretamente en el número 3 de la calle Gabriel Maura de Palma, a escasos 20 metros de la calle Aragón, una de las principales arterias de la capital balear.

Simultáneamente, también se ha arrestado a otras dos personas en Tánger, al norte de Marruecos. Las fuerzas de seguridad marroquíes han indicado que estos dos miembros estarían implicados en la financiación y el apoyo logístico de combatientes terroristas activos en el seno de las ramas de la organización Daesh en la región del Sahel subsahariano y en Somalia.