Gran despliegue policial en el centro de Palma durante una operación antiterrorista de la Policía Nacional

A primera hora de la mañana de este miércoles, más de una veintena de agentes de la Policía Nacional han llevado a cabo una operación en el número 3 de la calle Gabriel Maura, en Palma, a escasos 20 metros de la calle Aragón, una de las principales arterias de la capital balear. El despliegue policial, que ha sorprendido a los vecinos de la zona por su magnitud y discreción inicial, se enmarca dentro de una operación secreta que ha sido declarada bajo secreto por la Audiencia Nacional.

La actuación es fruto de una investigación previa desarrollada por la Brigada de Información de la Comisaría General de la Policía Nacional de Madrid, en colaboración con la Brigada de Información de la Policía Nacional en Baleares. Según fuentes cercanas al caso, el operativo llevaba tiempo gestándose y responde a seguimientos e indagaciones realizadas en los últimos meses.

Los agentes han accedido al inmueble a primera hora, procediendo a asegurar la zona y a iniciar un registro domiciliario que, a esta hora, continúa en marcha. Durante la intervención, se ha podido observar un importante dispositivo de seguridad en el perímetro, con presencia policial que ha limitado el acceso de curiosos y ha garantizado el normal desarrollo de la operación.

Por el momento, las autoridades han confirmado que se trata de una operación de carácter antiterrorista, aunque no han trascendido más detalles debido al secreto de sumario que pesa sobre la investigación. Tampoco se ha el alcance concreto del operativo, aunque sí se conoce que, por el momento, se ha detenido a una persona y se han incautado varias cajas de un inmueble.

El hermetismo es total y las fuerzas de seguridad mantienen la máxima cautela, subrayando la sensibilidad del caso. Se espera que, una vez finalicen las actuaciones en el domicilio y se levante parcialmente el secreto, puedan conocerse más datos sobre esta intervención que ha generado gran expectación en Palma.