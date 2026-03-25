Detenido en Palma el jefe de una célula yihadista afiliada al Daesh que planeaba cometer un atentado en España

La operación antiterrorista desarrollada este martes por la Policía Nacional y la Dirección General de la Vigilancia del Territorio (DGST) de Marruecos se ha saldado con la detención de un hombre en Palma acusado de ser el jefe de una célula yihadista afiliada al Daesh (Estado Islámico) que planeaba cometer un atentado.

La operación, declarada bajo secreto por la Audiencia Nacional, se ha desarrollado concretamente en el número 3 de la calle Gabriel Maura, a escasos 20 metros de la calle Aragón, una de las principales arterias de la capital balear.

Simultáneamente, también se ha arrestado a otras dos personas en Tánger, al norte de Marruecos. Las fuerzas de seguridad marroquíes han indicado que estos dos miembros estarían implicados en la financiación y el apoyo logístico de combatientes terroristas activos en el seno de las ramas de la organización Daesh en la región del Sahel subsahariano y en Somalia.

En cuanto al presunto jefe de esta célula arrestado en Mallorca, lo vinculan con la planificación para la «ejecución de un atentado terrorista en España siguiendo el modo operativo del terrorismo individual».

Según fuentes cercanas al caso, el operativo llevaba tiempo gestándose y responde a seguimientos e indagaciones realizadas en los últimos meses. Los agentes han accedido al inmueble de la capital balear a primera hora, procediendo a asegurar la zona e iniciar un registro domiciliario.

Durante la intervención, se ha podido observar un importante dispositivo de seguridad en el perímetro, con presencia policial que ha limitado el acceso de curiosos y ha garantizado el normal desarrollo de la operación.

La operación de la DGST marroquí y la Comisaría General de Información (CGI) de la Policía Nacional se enmarca en el trabajo preventivo de las fuerzas de seguridad para neutralizar los riesgos ligados a la amenaza terrorista y desmantelar las redes y organizaciones extremistas que amenazan la seguridad de ambos países.

Las autoridades marroquíes han destacado que desde 2014 esta colaboración antiterrorista ha permitido desmantelar más de 30 células terroristas.

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