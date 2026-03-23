Vox exige a Prohens una «limpieza de activistas» en la educación balear tras varios actos con acento político

«Exigimos responsabilidades inmediatas y la limpieza de activistas en la educación balear, porque con los niños no se juega». Son palabras de la portavoz de Vox en el Parlament balear, Manuela Cañadas, con las que ha reaccionado a algunos hechos concretos que han sucedido en aulas de colegios públicos de las islas en los últimos días.

Vox denuncia que «la izquierda radical ha convertido los colegios en su cortijo particular y el Partido Popular se lo está permitiendo».

En primer lugar, ha cargado contra una iniciativa de apoyo a Gaza en distintos colegios de las Islas. «Más de 50 centros públicos de Baleares han abierto sus puertas a los activistas políticos de la Global Summud Flotilla y a los de las marchas por Palestina», ha dicho, agregando que estas dos organizaciones, a su entender, ofrecen una visión «sesgada y sectaria» de los conflictos.

Además, ha subrayado que se ha enviado una circular a los directores de centros de Ibiza comunicando que, por el fin del Ramadán, ciertos alumnos pueden faltar a clase. «No podemos arrodillarnos y permitir que los calendarios ajenos e incompatibles con nuestra forma de vida dicten el ritmo de nuestras aulas», ha agregado.

Finalmente, ha reprochado un mural en Llucmajor por los 50 años de la muerte de Franco que, a su entender, es «propaganda dictada por Moncloa».

«Exigimos responsabilidades inmediatas y la limpieza de activistas en la educación balear», ha zanjado, sin aclarar qué medidas concretas reclaman. «Sabrán la conselleria y los inspectores cuáles son las sanciones cuando alguien utiliza las aulas para hacer activismo político», ha añadido.

«Estamos ante el mayor asalto ideológico a nuestras aulas de la última década», ha concluido Cañadas en un duro discurso contra las direcciones de los centros educativos de Baleares, contra los inspectores de la Conselleria de Educación y contra el propio conseller.

Apoya al Govern en las ayudas por Irán

La portavoz de Vox, Manuela Cañadas, ha apoyado que la presidenta del Govern, Marga Prohens, siga con su agenda institucional en la República Dominicana y Punta Cana ante el conflicto en Irán, al considerar que quien tiene que tomar medidas es el Gobierno de España.

«Para un conflicto ajeno donde las medidas que se tienen que tomar son parte del Gobierno, evidentemente, ella tiene que seguir con su agenda política, entendemos nosotros», ha dicho Cañadas este lunes en la rueda de prensa previa al pleno, tras ser preguntada por las críticas de la izquierda al viaje de Prohens.

Sobre las medidas que pueda impulsar el Govern balear, la portavoz de los de Santiago Abascal ha apuntado que el Ejecutivo autonómico «está en ello».