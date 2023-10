Vox Baleares clama contra la amnistía de Sánchez desde la manifestación en Colón: «No vamos a bajar los brazos»

Entre las más de 100. 000 personas que este domingo han abarrotado la plaza de Colón de Madrid se encontraba Vox Baleares para «levantar la voz en contra de la amnistía en Cataluña que pretende el Gobierno en funciones». Desde la capital, la formación autonómica ha asegurado que no «van a bajar los brazos» y ha pedido que «entre todos tenemos que liberar España de las manos de un traidor, Pedro Sánchez».

La representación de Vox Baleares en la manifestación ha estad formada por el Vicepresidente del Consell de Mallorca y consejero de Medio Ambiente, Medio Rural, y Deportes, Pedro Bestard, el consejero y portavoz adjunto de VOX en el Consell, David Gil, y el presidente del Parlamento de las Islas Baleares, Gabriel Le Senne.

Desde Vox Baleares han explicado en la manifestación de Madrid que «no quieren una España con golpistas protegidos y españoles abandonados». Pedro Bestard ha señalado que «hoy estamos donde hay que estar: reivindicando la unidad de España, diciendo no a la amnistía. Entre todos tenemos que liberar España de las manos de un traidor, Pedro Sánchez».

Por otro lado, David Gil ha asegurado que «nos enfrentamos a un golpe de Estado, y desde el Consell de Mallorca, VOX, al igual que el 8 de octubre de 20217 en Barcelona, está donde tiene que estar y también quiere dar la batalla por España y los españoles. No vamos a bajar los brazos. La unidad de España ni se vende ni se negocia».

La movilización ha estado convocada y organizada por la Fundación Denaes para la Defensa de la Nación Española, que cifran en 200.000 los asistentes hoy a la manifestación. Según la Delegación de Gobierno de Madrid han asistido 100.000 personas.

Abascal arremete contra el Gobierno de Sánchez

Abascal ha tomado la palabra en el acto ante una lluvia de aplausos y vítores de la Plaza. «Compatriotas, los partidos son secundarios cuando la patria está en peligro. Hoy, las libertades de los españoles están amenazadas por el secretario general del Partido Socialista y los miembros de su ejecutiva… ¡qué vergüenza y qué traición!», ha señalado.

«Esa amenaza requiere unidad y patriotismo. Enfrentamos la peor amenaza a la democracia y a la libertad, porque el golpe perpetrado desde la generalidad traidora hoy se presente repetir desde Moncloa. Y no lo vamos a permitir. Una vez más, conjurémonos en esta plaza para denunciar y advertir al presidente más corrupto de España, al político que pretende amnistiar a cambio de votos, al megalómano que sueña con pasar a la historia, junto a todos los traidores de la patria como Godoy, Fernando VII, Sabino Arana», ha indicado el líder de Vox.

«A ese (Sánchez) no le pedimos ni le suplicamos. Le advertimos de las consecuencias de dar por rotas la constitución, las leyes, y la libertad. El autócrata debe saber que responderá ante los españoles si liquida las leyes de la convivencia. Si el Gobierno dice que las leyes no valen ni obligan a sus cómplices, no valen para ningún español», ha advertido Abascal.