El coordinador de Vox Andratx, Javier Hidalgo, afirma que el gran problema del municipio «es que todos los partidos tienen un objetivo: repartirse sillas y llegar a la Alcaldía por lo civil o por lo criminal; saben que no deben tocar temas espinosos, dejan que los asuntos mueran y pasen a otra legislatura sin ser resueltos. Este modus operandi, con Vox va a tocar a su fin”.

Hidalgo explica su equipo de trabajo está realizando un trabajo de campo en el municipio para detectar los problemas y necesidades de los vecinos. “Hay problemas que, prácticamente, podemos calificar de endémicos. Legislatura tras legislatura, con independencia de los partidos que hayan gobernado, no se ha puesto punto y final a determinados desastres: el de la falta de aparcamiento es uno de ellos”, ha asegurado Hidalgo.

El coordinador de Vox Andratx afirma que “hay vecinos que nos cuentan que tienen que dar vueltas 45 minutos hasta encontrar un sitio donde dejar sus coches. Esto, no lo perdamos de vista, perjudica la calidad de vida de los vecinos pero también apunta a la línea de flotación de los comercios, bares y restaurantes: si la gente sabe que no va a poder aparcar, no se lo piensa dos veces, directamente no va y eso son menos ingresos en la caja diaria”.

Vox asegura que, en caso de gobernar, una de las primeras medidas que

adoptará es abrir una ronda de contactos y negociaciones para encontrar los mejores sitios para habilitar plazas de aparcamiento. “Para todos los problemas siempre hay soluciones, solo hay que tener ganas de trabajar. Hay que hablar con los vecinos, escuchar sus propuestas, porque tienen grandes ideas. En Andratx hay mucho espacio desaprovechado».

Javier Hidalgo ha mostrado su satisfacción por la gran acogida que ha tenido la mesa informativa que ha colocado el partido este domingo en Andratx. «Ha sido una semana de mucho trabajo y de pisar la calle. La carpa informativa ha sido nuestra manera de acabar una semana que iniciamos con la visita al pueblo de nuestros compañeros en el Consell de Mallorca, Pedro Bestard y Cristina Macías. Vamos a muy buen ritmo y así vamos a seguir».