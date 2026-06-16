El voluntariado de CaixaBank moviliza a 800 voluntarios y beneficia a 18.200 personas vulnerables en Baleares

El voluntariado de CaixaBank ha movilizado a más de 800 voluntarios y ha beneficiado a más de 18.200 personas en situación de vulnerabilidad en Baleares durante el Mes Social, una cuarta edición con cifras récord de participación que ha acercado el voluntariado a empleados de la entidad financiera, familiares, amigos y clientes.

Durante el mes de mayo y los primeros días de junio, han participado en esta iniciativa solidaria un 7% más de voluntarios que en la edición anterior, lo que consolida Voluntariado CaixaBank como uno de los mayores voluntariados corporativos a nivel nacional y que coincide, este 2026, con el Año Internacional de los Voluntarios y Voluntarias para el Desarrollo Sostenible, una conmemoración promovida por Naciones Unidas para reconocer la contribución del voluntariado a la construcción de sociedades más inclusivas, resilientes y sostenibles, según explica en un comunicado la entidad bancaria.

El Mes Social, abierto a toda la ciudadanía, ha permitido impulsar un total de 234 actividades solidarias en las Islas gracias a la colaboración de más 40 entidades sociales de ámbito local, cuya experiencia y conocimiento de las necesidades de cada territorio resultan fundamentales para maximizar el alcance de cada iniciativa.

A nivel nacional, más de 19.500 voluntarios han participado en actividades del Mes Social, que han beneficiado a más de 155.000 personas en situación de vulnerabilidad. Los resultados alcanzados reflejan el creciente compromiso solidario de empleados, familiares, clientes y ciudadanos que participan en las iniciativas impulsadas por Voluntariado CaixaBank, en colaboración con la Fundación ‘la Caixa’ y empleados del Grupo CaixaBank.

La solidaridad y el apoyo a las personas en situación de vulnerabilidad han vuelto a movilizar a cientos de participantes durante esta edición.

Entre las actividades más destacadas, en Palma, más de 90 voluntarios se sumaron a la Magic Line 2026 organizada por Sant Joan de Déu, una marcha solidaria que benefició a 100 personas en situación de vulnerabilidad.

Por otro lado, en Inca, 45 voluntarios colaboraron con la Fundación Deixalles en una campaña de recogida solidaria de ropa, una iniciativa que benefició a 200 personas y promovió la reutilización de recursos y la economía circular.