El virus PSOE

Sobran argumentos para determinar que con este Gobierno, con este PSOE, como un virus se está produciendo una descomposición absoluta de la democracia en todos los órdenes. No sólo es la corrupción sistémica que inunda al PSOE, a Sánchez a través tanto de su esposa Begoña Gómez, de Ábalos y esa tela de araña que conecta con todos los casos de corrupción habidos y por haber, pues cada día van apareciendo más y más datos de aquélla, en una demostración de que la dinámica que se ha empleado por el PSOE era un asalto rotundo a todo aquello que era susceptible de permitir enriquecerse ilícitamente. Se dice que la naturaleza es sabia.

En ignorancia, uno podría preguntarse qué cosas positivas aportan los virus, pues inmediatamente los relacionas sólo con enfermedades de todo tipo. De hecho, el cercano Covid-19, que nos ha marcado para siempre. Pero sí, como todo, hay siempre una parte positiva y los virus intervienen en la diversidad de las especies, en el ciclo de carbono, en otras cuestiones vitales para la vida. El PSOE es como un virus que ha infectado a España en todos los ámbitos y, como los virus, uno trata de encontrar qué cosas positivas ha aportado a España y tengo la sensación de que es la excepción de la naturaleza y sólo ha traído cosas negativas a la democracia, a la que está fagocitando.

Ya, hoy día no se buscan argumentos a favor o en contra de una postura, pues no sirven para nada, da igual lo que ocurra, ya que las responsabilidades políticas son inexistentes. Da igual que el fiscal general del Estado esté imputado, que la esposa y el hermano del presidente estén imputados, su hermano procesado, Ábalos, Cerdán imputados, etc., pues con anterioridad, bajo mi punto de vista, han ocurrido cosas mucho más graves, como han sido el pacto con ETA, con los golpistas catalanes a los que se les descafeinó el delito de rebelión por el de sedición, los indultos que no han servido para nada, la amnistía, que ha redactado precisamente el que tiene que dirimir la misma, que no es otro que el presidente del Tribunal Constitucional, Conde-Pumpido, en una burla y quiebra de la Constitución.

Da igual todo lo que ocurra, pues Sánchez ha asaltado las instituciones, está atacando a los jueces que están investigando las causas que le afectan y, por otro lado, de forma ignominiosa, maniobra legislativamente para colocar a jueces y fiscales afines para determinar un futuro judicial que les favorezca. Hoy en día estamos ante el ejercicio de una política autocrática y con un rotundo fanatismo ideológico en el que los argumentos críticos no sirven para nada.

Por otro lado, atacar argumentos es más difícil y requiere de más capacidad crítica, y para tener capacidad crítica hay que tener fuerza moral de la que este PSOE carece. Estamos en un punto crítico de esta democracia, esa palabra tan empleada, quizás la más utilizada especialmente por los políticos, pero sencillamente la estamos triturando, convirtiéndola en un cúmulo de despropósitos, de mentiras, corrupciones y traiciones, cuyo único propósito es el poder por el poder y sin tener en cuenta ni al ciudadano ni a la Ley con el PSOE, con Sánchez como máximo estandarte.

Esta situación ya está trascendiendo a todo el mundo, no sólo en Europa y el ejemplo último es el análisis que diversos medios de comunicación realizan sobre el pasado apagón generalizado ocurrido en España, determinándose que el Gobierno de Sánchez está encubriendo las causas del mismo, ya que se señalan aquellas como un «negligente experimento» que fue llevado a cabo para energetizar España sólo con renovables y el sistema colapsó, un eslabón más en una larga cadena de escándalos, corrupciones y desgobierno, un virus que, como postulaban los griegos, precisa una catarsis política para su curación. Si no lo hacemos, nos veremos abocados a fatales consecuencias.