Una verbena para el recuerdo: Ossifar pone a bailar a más de 6.000 personas en Son Fusteret

Son Fusteret se convirtió este viernes en el epicentro de la fiesta popular mallorquina con el concierto de Ossifar, que reunió a más de 6.000 espectadores, según la cifra oficial facilitada por la organización. La agradable noche de verano y una cuidada producción técnica, con un destacado espectáculo de luz y sonido, acompañaron una actuación que confirmó el enorme tirón que sigue teniendo el dúo formado por Lluís Arboledas y Llàtzer Méndez.

Poco después de la hora prevista, un ya característico mugido anunció el inicio del espectáculo y desató la primera gran ovación de la noche. Ossifar abrió el concierto con ‘Da-li cebes!’, marcando desde el primer momento el tono desenfadado de una actuación en la que el humor y la música volvieron a ir de la mano.

A partir de ahí fueron sucediéndose algunos de los temas más representativos de su trayectoria. ‘Mi sarquento’, ‘Telefòname’, ‘El sheriff Ripoll’, ‘Restreñimiento de amor’ y ‘¡Ay Tonina!’ fueron coreados por un público completamente entregado, que respondió cantando cada estribillo, bailando y acompañando con palmas un repertorio convertido desde hace años en la banda sonora de innumerables verbenas de Mallorca.

La conexión entre los artistas y los asistentes fue una de las constantes de la velada. Lejos de limitarse a interpretar canciones, Ossifar construyó un espectáculo dinámico en el que los diálogos, las bromas y la improvisación mantuvieron el ritmo durante toda la actuación, provocando continuas carcajadas entre los presentes.

Uno de los aspectos más destacados fue la diversidad del público. En el recinto convivieron varias generaciones: desde niños que acudieron con sus padres hasta seguidores que llevan décadas acompañando al grupo, pasando por jóvenes que han incorporado sus canciones al repertorio habitual de las fiestas populares. La imagen de familias completas bailando juntas evidenció el carácter transversal que ha alcanzado Ossifar dentro de la cultura festiva de Mallorca.

Muchos asistentes llegaron desde distintos municipios de la Part Forana para no perderse una cita que había despertado una gran expectación. Camisetas, gorras y otros recuerdos de Ossifar fueron habituales entre un público que llenó Son Fusteret con ganas de celebrar una noche que tuvo un marcado ambiente de verbena.

La puesta en escena también contribuyó al éxito de la convocatoria. El espectáculo contó con una realización visual muy cuidada, un completo despliegue de iluminación y una excelente calidad de sonido que permitió seguir con claridad tanto las interpretaciones musicales como los numerosos guiños humorísticos que forman parte de la identidad del grupo.

Con una audiencia entregada desde el principio hasta el final, Ossifar volvió a demostrar que sigue ocupando un lugar privilegiado en el panorama musical de Mallorca. Más allá de la nostalgia, el concierto dejó la imagen de más de 6.000 personas compartiendo canciones que, con el paso del tiempo, continúan reuniendo a públicos de todas las edades alrededor de una misma fiesta.