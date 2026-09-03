«¡Ven aquí con tus hijos y sácalos a la calle si tienes cojones!»

La frase del titular es rigurosamente cierta y tuvo lugar en el programa de Cuatro, En boca de todos, durante un agrio enfrentamiento entre Noelia, vecina de Ceuta y madre de dos hijos de 11 y 12 años, y la periodista de EL MUNDO Gema Peñalosa, atacada por un wokismo profundamente inoportuno. El grito desesperado de Noelia ha recorrido España y se ha convertido en un icono del hartazgo de Ceuta, abandonada a su suerte por el Gobierno de España.

Escribo 816 horas después del ataque de Marruecos a la frontera de Ceuta y sin una respuesta contundente de un Gobierno socialcomunista, sumiso al dictado del sátrapa Mohamed. Escribo en la mañana del mismo día en que han sido convocadas concentraciones frente a todos los ayuntamientos de España, y digo todos los ayuntamientos, que en sí mismos son la máxima expresión de la voluntad de la ciudadanía. Coincidiendo con la convocatoria, la dirección del PSOE ya ha dado órdenes de que ningún socialista se sume a la concentración. ¿Cómo ha respondido a la llamada el grupo municipal socialista en Cort? Sabemos que en algunas poblaciones, sumisas al nacionalismo catalán y vasco, ya se han convocado concentraciones en contra, en el mismo lugar y a la misma hora. Por lo tanto, de entrada, no cabía esperar que Més y el residual Podemos estuvieran en Cort. Pero ¿cuál ha sido la reacción del grupo socialista en Cort?

Escribo el día después de la concentración en Cort, un clamor popular, que lo fue pese a la diferencia abismal en cuanto a participación según la fuente: la Delegación del Gobierno, que habló de 8.000 personas, frente a la Policía Local de Palma, que la cifró en torno a 19.000. La conclusión es que una de las dos estimaciones es incorrecta. Quiero pensar que en absoluto de mala fe, sino porque una de las dos compró el software de analítica de vídeo en un bazar, en lugar de acudir a un establecimiento certificado. Algún precedente habrá.

Lo cierto es que la respuesta de los ciudadanos de Palma fue masiva, como en otras capitales españolas, y el grupo municipal socialista en Cort decidió quedarse en casa, cumpliendo órdenes de la dirección nacional del PSOE.

La excusa: la convocatoria no contaba con el consenso de todas las fuerzas políticas con representación en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que en estos momentos preside el PP. ¿Entonces por qué setenta alcaldías con el sello PSOE sí decidieron incumplir la exigencia del «puto amo»? Lo más probable es que apoyar a Ceuta fuera un clamor que resonaba en toda España, y su gesto más desgarrador, este grito atormentado de Noelia: «¡Ven aquí con tus hijos, y sácalos a la calle si tienes cojones!».

El juzgado de la Audiencia Nacional competente para abrir diligencias sobre lo ocurrido en Ceuta ha recibido de la Policía Nacional un informe oficial a todas luces demoledor. No hubo una crisis migratoria; lo que sí hubo fue un acto de guerra híbrida orquestado por Marruecos y, parece ser, ‘consentido’ por el Gobierno socialcomunista de España. Tiene un nombre: alta traición.

Sea como fuere, la sociedad española se ha sentido concernida, implicada y afectada. Y, como en Fuenteovejuna, todos a una. El primer aviso llegó el domingo 30 desde las gradas del estadio de Son Moix, y el clamor popular se materializó el miércoles 2 de septiembre. La ausencia en Cort del grupo municipal socialista debería traer consecuencias en las elecciones de 2027. No es cuestión de mirar el dedo —el PP, protagonista de la convocatoria—, sino lo que señala: un atentado en toda regla contra nuestra integridad territorial.

Estábamos al corriente de que Iago Negueruela, el peluche de Armengol, se había deshecho de cualquier indicio de sector crítico en las filas socialistas. También de que, como peluche de Armengol, es un sanchista hasta la médula. Pero, en mayo de 2027, será el candidato del PSIB-PSOE a la alcaldía de Palma. ¿Cuántos de aquellos 39.585 votos obtenidos en 2023 seguirán apoyando al PSIB-PSOE apenas nueve meses después?

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Palma, al no sentirse concernido por la situación, podría ser conscientemente ignorado por buena parte de su electorado, puesto que, por encima de todo, son ciudadanos de Palma, una ciudad que los socialistas dejaron desierta de representación el 2 de septiembre. Un test interesante el que se avecina. ¿Se impondrá la ideología, el síndrome de la nariz tapada?