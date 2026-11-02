El vecino del terror: amenazaba a una mujer mayor y orinaba en su felpudo por el ruido que hacía en Palma

Una auténtica pesadilla de puerta con puerta. Una mujer mayor y vulnerable de Palma llevaba meses soportando, presuntamente, el acoso de su propio vecino, que habría llegado a dejarle notas amenazantes y orinar en repetidas ocasiones en el felpudo y en la puerta de su vivienda. Una situación que terminó afectando gravemente a su vida cotidiana y que incluso la llevó a cambiar sus rutinas por miedo a encontrarse con el presunto acosador.

La Policía Nacional ha detenido al hombre en Palma como presunto autor de un delito de acoso, después de que la víctima interpusiera hasta cinco denuncias por unos hechos que se remontan al pasado mes de febrero.

Según ha informado la Policía Nacional, el conflicto comenzó después de que ambos vecinos mantuvieran varias desavenencias. El presunto acoso estaría motivado por el ruido que, supuestamente, provocaba la mujer en su domicilio. A partir de entonces, la víctima comenzó a encontrar notas amenazantes en la puerta de su casa, lo que la llevó a denunciar por primera vez los hechos en febrero.

Sin embargo, las intimidaciones no habrían cesado tras aquella primera denuncia. Según relató la mujer a los agentes, el hombre llegó incluso a orinar en varias ocasiones, tanto en el felpudo como en la propia puerta de acceso a su vivienda, agravando una situación que se prolongó durante meses.

La víctima acudió hasta en cinco ocasiones a denunciar lo sucedido ante la Policía. El acoso habría terminado condicionando por completo su día a día: tenía miedo de salir de casa y se vio obligada a modificar sus rutinas diarias ante la situación que estaba viviendo.

El Grupo de Investigación de la Comisaría de Distrito Centro se hizo cargo de las pesquisas para esclarecer los hechos y comprobar las reiteradas denuncias presentadas por la mujer. Los agentes llevaron a cabo las investigaciones necesarias hasta conseguir localizar al sospechoso.

Finalmente, el pasado jueves, la Policía Nacional procedió a la detención del presunto acosador, que fue trasladado a dependencias policiales como supuesto autor de un delito de acoso.

Lo que comenzó como un enfrentamiento vecinal por el ruido acabó convirtiéndose, según las denuncias, en meses de amenazas e intimidaciones que hicieron que una mujer mayor llegara a sentir miedo incluso de salir de su propia casa.