El Mallorca Palma Futsal buscará reencontrarse con la victoria en esta cuarta jornada de liga, la segunda que disputarán ante su público en el Palau Municipal d’Esports de Son Moix ante el Córdoba. Hasta el momento, los de Antonio Vadillo han cosechado un empate, una victoria y una derrota, por lo que tras el parón de selecciones, el conjunto mallorquín pretende encontrarse con la regularidad que realmente necesitan para conseguir sus objetivos, que no son otros que aspirar a competir por todo, en todas las competiciones.

Por su parte, el entrenador del Palma Futsal, ha comentado que tiene «ganas de volver a competir tras este parón». Además, ha comentado que «no es lo idóneo preparar un partido de liga sin poder contar con la plantilla. Por suerte, y con la ayuda del filial, con los jugadores que se han quedado aquí hemos podido trabajar bastante bien, a pesar de las limitaciones que teníamos».

El técnico gaditano ha remarcado que «nos hemos preparado lo mejor posible para este duelo ante Córdoba, que ya sabemos que será muy difícil, que tenemos que hacer un gran partido para que los tres puntos se queden en casa, tenemos que ser ese equipo regular que por las circunstancias que se están dando hasta el día de hoy no hemos podido ser. Nos está costando coger está regularidad que, si Dios quiere, el jueves por la tarde será la primera vez que estemos juntos toda la plantilla, a excepción de Gordillo que tiene la lesión. Y a partir de allí, hacernos fuertes e ir a por los tres puntos, que nos hacen falta», comentó Vadillo delante los medios de comunicación.

Por otro lado, el entrenador también aseguró que «es el primer partido de un tramo que va a ser durísimo. Llegan seis partidos en los siguientes quince días, con lo que tenemos que estar muy concentrados e ir sacando los resultados». El técnico también remarcó que desde el primer día de pretemporada no ha podido contar con la plantilla al completo en ningún entrenamiento. «Hay jugadores cómo Tayebi que todavía no han debutado, Moslem solamente pudo jugar unos minutos contra Movistar Inter, la plantilla cada semana está mermada por diversos temas, visados, selecciones, parón… Todo esto se une a que ahora, de pronto, hay que jugar seis partidos. No es ninguna excusa porqué ya lo sabíamos, pero si que como entrenador me molesta no poder disponer de la plantilla para poder trabajar bien».

Comparecieron ante los medios de comunicación Mancuso y Cleber para analizar la situación de la plantilla y explicar cómo afronta el equipo el siguiente tramo de temporada en la que disputarán seis partidos en quince días. Los dos brasileños se han convertido en dos piezas importantes para el entrenador, por lo que serán claves en el enfrentamiento ante el Córdoba de este viernes.

Por su parte, Mancuso asegura que «esperamos un partido muy difícil contra un equipo duro que pelea mucho. Es un equipo que juega con muchos bloqueos, tira mucho del juego de pívot, por lo que debemos estar concentrados para ganar el partido. Sabemos que en casa, delante de nuestra afición, somos fuertes, por lo que aprovecho para invitar a todo el mundo a venir y animar para qué los tres puntos se queden en Son Moix», comentó el pívot del Mallorca Palma Futsal.

En cambio, Cleber destacó que el partido ante Córdoba va a ser «un partido muy difícil contra un rival muy duro que nos va a complicar el juego. Debemos centrarnos para sacar los tres puntos e ir para arriba en la tabla», dijo el ala brasileño que también comentó la dificultad del de «entrenar con pocos jugadores, casi no tenemos porteros, pero intentamos hacer de todo para ayudar al míster y a nosotros mismos. Los que estamos aquí hemos entrenado bien para cuando lleguen los partidos poder jugar lo mejor posible y ganar».