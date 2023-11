Vadillo: «Necesitamos ganar en Jaén para encarar bien la Champions»

El Mallorca Palma Futsal se enfrenta a un encuentro crucial en busca de recuperar su mejor forma antes de encarar la Elite Round de la Champions y, acto seguido, la Copa Intercontinental. Tras la derrota ante ElPozo Murcia Costa Cálida en Son Moix, el cuadro balear se desplaza para enfrentarse al Jaén Paraíso Interior FS. «Necesitamos ganar en Jaén para encarar bien la Champions», ha admitido Vadillo.

En la rueda de prensa previa a la jornada 13, Antonio Vadillo aseguró que se trata de un choque especialmente ilusionante: “Es un partido ‘chulo’ de jugar, contra un gran rival, en una cancha que aprieta mucho. Es un partido bonito para los jugadores”.

A pesar de un mal inicio de temporada, el técnico jerezano espera la mejor versión del conjunto jienense: “Ellos, a nivel clasificatorio, se juegan mucho. Quizás sus resultados en las primeras jornadas de liga no iban en consecuencia con el juego que estaban realizando. No arrancaron bien, pero seguro que van a acabar allí arriba. Han reaccionado a tiempo”.

Aunque ocupe actualmente la octava posición en la tabla, Vadillo reconoce la calidad del equipo dirigido por Daniel Rodríguez, llamado a situarse más arriba: “Es un equipo completo, que en su casa da un poquito más. Trabaja bien el balón parado, tiene jugadores de calidad, defensivamente es muy compacto y cuenta con una gran puntería. Es un gran rival y nos va a poner las cosas muy difíciles”.

Por lo tanto, el Mallorca Palma Futsal deberá mostrar su mejor versión en el Olivo Arena, ya que, según el entrenador, la clave estará en los detalles: “Nos va a exigir mucho a nivel de concentración. Si queremos traer de vuelta los tres puntos, tenemos que hacer un gran partido, estar a nuestro máximo nivel. El que mejor domine los detalles, será quien tenga más posibilidades de ‘llevarse el gato al agua’”.

Cleber: «La selección era mi sueño»

Cleber recibió el pasado miércoles, por primera vez, la llamada de la selección de Brasil. “Es mi sueño de niño”, confesó el jugador. El que es uno de los capitantes del Mallorca Palma Futsal aseguró haber recibido la noticia con sorpresa: “Tuve mucha paciencia, sabía que el momento iba a llegar, pero no tan pronto. Ahora viene el Mundial y la plantilla estaba cerrada”. Por ello, quiere exprimir al máximo la experiencia: “Voy a aprovechar esta oportunidad con la máxima ilusión, a coger experiencia y a aprovechar el momento. La verdad es que no tengo palabras. Es un reto muy importante y muy bonito para mi carrera”.

Cleber expresó su agradecimiento a todos quienes le han ayudado a llegar hasta aquí: “Gracias a mis compañeros, al cuerpo técnico por apostar por mí, a Tirado”. Especialmente, dedicó unas palabras a Vadillo: “Siempre habla conmigo, me enseña vídeos, me explica lo que tengo que mejorar para ser un jugador ‘top’. Me pide que tenga personalidad, que conozca los momentos del partido. Le agradezco de verdad todo el esfuerzo que ha hecho por mí. No he tenido un padre en el fútbol sala, pero ahora lo tengo aquí”.