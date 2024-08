Trabajadores y pasajeros denuncian el calor extremo en la Estación Intermodal de Palma

Trabajadores y pasajeros denuncian el calor extremo de cada verano en la Estación Intermodal de Palma: «Los usuarios no se lo merecen», alertan los representantes de los trabajadores que durante estos días de altas temperaturas se quejan de la deficiente climatización del epicentro subterráneo del transporte público de Mallorca.

Sin embargo, en comparación con la calle donde en las céntricas Avenidas los termómetros marcaban 42º al sol, en el interior de la estación no se llegaba a este extremo.

No obstante, sindicatos como CCOO denuncian, por ejemplo, que la entrada principal lleva meses sin extractores de aire, y por ahora, no hay voluntad ni dinero para climatizar en condiciones la estación, pese a las quejas de no pocos de los más de 20.000 usuarios diarios que pasan por este enclave del Parc de Ses Estacions de la capital balear.

La Federación de CCOO Hábitat Baleares ha indicado que según la AEMET, hoy se registrarán 40 grados en las dársenas de los trenes y en las paradas de los autobuses de larga distancia.

Las zonas de más temperatura por la falta de ventilación de estas instalaciones son la entrada principal, las escaleras, tornos, andenes del Metro y de las zonas de espera de los autobuses TIB con destino a los pueblos de Mallorca.

De hecho hay usuarios como Antonio que cada día viene y va de Felanitx a Palma en autobús, que considera que «estos días el calor es sofocante porque falta ventilación y no corre aire alguno».

Para Pep lo peor es cuando tienes que coger el tren por la tarde (vive en Manacor) porque «hay más gente ahora en verano que por la mañana y aún se nota más el calor y la humedad».

Otro usuario indica que dentro de los autobuses también hace calor «porque no siempre funciona bien el aire acondicionado o lo ponen muy bajo para la cantidad de pasajeros que hay».

Como apuntan desde CCOO no se puede trabajar en estas condiciones de calor y humedad dentro de la estación, y por ello alertan de que puede haber riesgo sufrir golpes de calor, «como ya está sucediendo», aseguran náuseas y mareos.

«Trabajadores, usuarios y turistas no se merecen este trato», abundan los representantes de los trabajadores. También los empleados de seguridad privada, limpieza y mantenimiento de las contratas de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) y Consorcio de Transportes de Mallorca (CTM), sufren el impacto de las altas temperaturas y humedad, sin que durante estos años, se haya adoptado medida alguna para poner coto a esta situación.

De hecho con el objetivo de prevenir otro verano caliente, representantes sindicales se reunieron hace unos meses con la directora general de Trabajo y Salud Laboral y la directora general de Movilidad para tratar este asunto, y aunque se comprometieron a tomar medidas y entre otros temas mejorar la climatización de la estación, «a día de hoy no se ha hecho nada».

Desde la Federación de CCOO Hábitat Baleares han solicitado que se tomen medidas urgentes por parte de la administración balear para «no tener que lamentar ninguna desgracia» porque dicen que no se está velando por la seguridad y salud de las personas trabajadoras, turistas y usuarios del servicio público.

Pero aunque el sindicato considera que los trabajadores no pueden trabajar en este estado agobiante de calor que sufren durante su jornada laboral y lo ha denunciado incluso a Inspección de Trabajo, sus quejas no han tenido recorrido, y el requerimiento solicitado para intervenir no fue ni tan siquiera atendido en veranos precedentes.

Pero no sólo hay quejas por el exceso de calor en la Intermodal, también en el aeropuerto de Palma donde la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Baleares ha advertido que los trabajadores del sector de handling sufren un «riesgo para la salud continuo» por el «incumplimiento» del protocolo de prevención ante altas temperaturas.

En un comunicado, el sindicato ha asegurado que no hay habilitada una zona donde los trabajadores se puedan refrescar o beber agua.

«Es inadmisible», han lamentado, señalando que se trata de un «incumplimiento continuo» del protocolo de prevención, en pleno verano y con las elevadas temperaturas que se registran.

Y no parece que el calor vaya a mitigar, ni dentro y fuera de la estación al menos durante este fin de semana, donde la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé que se superen los 36ºC en Baleares.