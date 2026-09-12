El Terreno despide el verano con glamour, memoria y espíritu de barrio de la mano del Grupo Piñero

El barrio de El Terreno, en Palma, vivió una de esas noches en las que la vida social, la cultura y la memoria colectiva se dan la mano. El Grupo Piñero celebró en Terreno Barrio Hotel la verbena ‘Som Terreno: una revetla per acomiadar l’estiu’, una cita concebida para despedir el verano con ambiente mediterráneo, música y, sobre todo, con una clara vocación de acercar el hotel a quienes dan vida al barrio durante todo el año.

Vecinos, huéspedes, asociaciones y entidades culturales compartieron una velada marcada por el espíritu festivo y la esencia más genuina de El Terreno. La propuesta recuperó el encanto de las tradicionales noches de verano, con un ‘sopar a la fresca’, música de charanga y una atmósfera animada en la que no faltaron las conversaciones, los reencuentros y ese carácter cosmopolita que históricamente ha acompañado a este emblemático rincón de Palma de Mallorca.

Pero la celebración fue mucho más que una despedida del verano. La noche sirvió también para poner en valor el trabajo de las personas y colectivos que, día tras día, contribuyen a preservar la identidad, la memoria y el dinamismo social de El Terreno.

Uno de los momentos más especiales de la verbena llegó con la entrega de reconocimientos al tejido social y cultural del barrio. La presidenta y cofundadora del Grupo Piñero, Isabel García, junto al director de Terreno Barrio Hotel, Nabil Aguilera, participaron en este homenaje dedicado a quienes trabajan activamente por mantener viva la personalidad de una zona que ha sido durante décadas escenario de algunas de las páginas más singulares de la historia social y cultural de Palma.

El encuentro puso el foco precisamente en ese talento y esa memoria de El Terreno que continúan latiendo en sus calles. Durante el acto, Nabil Aguilera hizo entrega de distintos reconocimientos a entidades y personas especialmente vinculadas con la vida del barrio, entre ellas la Asociación de Vecinos de El Terreno, Gomila Activa, Casa Planas y el historiador Eduard Moya.

Los galardones reconocieron valores como la participación vecinal, el impulso al comercio de proximidad, la divulgación histórica y el activismo cultural. Como recuerdo de esta noche, las personas y entidades homenajeadas recibieron una lámina artística de Casa Planas, un detalle cargado de simbolismo y estrechamente ligado a la creatividad y la memoria visual de Mallorca.

La velada tuvo, además, una cuidada dimensión social e institucional, aunque sin perder el carácter desenfadado propio de una auténtica verbena de verano en Palma. Entre música, gastronomía y ambiente festivo, Terreno Barrio Hotel se transformó en un espacio abierto al barrio, acercando durante unas horas a huéspedes, residentes y representantes de diferentes colectivos.

Esta conexión entre turismo y comunidad fue precisamente uno de los mensajes centrales de la noche. Durante la entrega de reconocimientos, Lydia Piñero, hija de la presidenta del grupo, destacó la filosofía con la que la compañía entiende su relación con los destinos en los que desarrolla su actividad.

«Tras más de 50 años en el sector, sabemos que el turismo solo tiene sentido si escucha, respeta y aporta valor real a quienes habitan los lugares cada día. Por eso esta celebración visibiliza nuestra manera de entender el sector, una propuesta abierta, compartida y conectada con la cultura y la vida del barrio», señaló.

Sus palabras resumieron el espíritu de una celebración que quiso mirar hacia el futuro sin olvidar el pasado. El Terreno, barrio de contrastes y de una extraordinaria riqueza histórica, ha vivido diferentes etapas a lo largo de las décadas, manteniendo siempre una personalidad propia dentro del paisaje urbano de Palma.

En ese contexto, iniciativas como ‘Som Terreno’ buscan reforzar la conexión entre los nuevos proyectos turísticos y hoteleros y la comunidad que habita el barrio. La apuesta pasa por convertir los establecimientos en espacios permeables, capaces de dialogar con su entorno y de participar activamente en la vida cultural y social de El Terreno.

La verbena se convirtió así en una celebración de la identidad local, pero también en una declaración de intenciones. Una noche de verano con aroma mediterráneo, mesas compartidas, música de charanga y reconocimiento a quienes trabajan por El Terreno, en la que el glamour de una cita social se mezcló con la cercanía y la espontaneidad de las fiestas de barrio.

Con esta revetla para despedir el verano, el Grupo Piñero quiso rendir homenaje a El Terreno, un barrio que sigue reinventándose sin renunciar a su esencia. Una velada en la que la gastronomía, la cultura y la vida social se dieron cita para recordar que El Terreno no es solo un lugar en el mapa de Palma: es memoria, talento, comercio, convivencia y una comunidad que continúa escribiendo su propia historia.