Tensión en plena madrugada en Palma: disparos, gritos y una detención por amenazas de muerte en un punto conflictivo

La madrugada de este domingo ha quedado marcada por un episodio de extrema tensión en el barrio palmesano de La Vileta, concretamente en las inmediaciones de un conocido punto de venta de drogas, apodado por algunos vecinos como el Patatí. Eran aproximadamente las 3:15 horas de la madrugada cuando el silencio nocturno se vio roto de forma abrupta, generando alarma entre los residentes de la zona.

Varios vecinos aseguran haber escuchado entre 10 y 15 detonaciones que, según su testimonio, parecían disparos de arma de fuego. A estos supuestos estallidos se sumaron gritos de gran violencia emocional, entre ellos frases como «¡mato a tus hijos, me voy a la cárcel!» y otras expresiones similares que aumentaron aún más la sensación de pánico en la calle durante la madrugada.

El ruido repentino y la secuencia de gritos provocaron momentos de confusión y miedo entre los residentes, algunos de los cuales alertaron de inmediato a los servicios de emergencia ante la posibilidad de que se estuviera produciendo un episodio violento de gran gravedad.

Sin embargo, según ha confirmado la Policía Nacional, varias patrullas se desplazaron rápidamente hasta el lugar de los hechos en torno a la misma hora. Allí procedieron a la detención de un varón de nacionalidad española, acusado de un delito de amenazas de muerte hacia su expareja.

Fuentes policiales han indicado que, por el momento, no les consta la existencia de disparos de arma de fuego en la zona, pese a las manifestaciones de algunos vecinos que insisten en haber escuchado las detonaciones durante el incidente, algunos de ellos con experiencia en el manejo de armas por razones profesionales.

El suceso no terminó con la detención. En el lugar se concentraron numerosos familiares y conocidos de los implicados, lo que derivó en momentos de elevada tensión en plena calle, con una atmósfera de nerviosismo que obligó a los agentes a reforzar su presencia para controlar la situación.

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas diligencias para esclarecer con exactitud lo ocurrido durante esos minutos de máxima confusión en plena madrugada, en un episodio que ha reavivado la preocupación vecinal por la seguridad en esta zona de Palma.