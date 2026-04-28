El Teatre Principal de Inca acoge la ópera ‘Cosi fan tutte’ con vestuario y escenografía creados por alumnado de ADEMA

El Teatre Principal d’Inca acogerá los próximos 9 y 10 de mayo una nueva producción de Così fan tutte, de Wolfgang Amadeus Mozart y Lorenzo Da Ponte, en coproducción con la Orquestra de Cambra de Mallorca y con la colaboración del Campus ADEMA Inca.

El proyecto supone un punto de inflexión en la programación cultural de la ciudad, al tratarse de la primera vez que Inca presenta una ópera totalmente escenificada, consolidando su papel como espacio de producción artística y no únicamente de exhibición. Esta iniciativa sitúa además al municipio dentro del circuito lírico contemporáneo de Baleares, en un momento de creciente interés por la creación escénica interdisciplinar.

La propuesta, dirigida escénicamente por Miquel Àngel Raió, plantea una lectura contemporánea de esta obra fundamental del clasicismo vienés tardío. Más allá de su dimensión como comedia de enredos amorosos, la producción aborda Così fan tutte como un experimento emocional que pone en cuestión la estabilidad de los afectos y examina, desde una perspectiva crítica, la fragilidad de los vínculos humanos.

La dirección escénica de Miquel Àngel Raió sitúa la acción en un espacio escénico blanco e indeterminado, concebido como un lugar híbrido entre una casa de lujo, un plató de televisión y un laboratorio emocional. En este entorno, cámaras, gasas translúcidas y cuerpos expuestos construyen un universo visual que refuerza la dimensión analítica e irónica de la obra, destaca ADEMA en un comunicado.

La dirección musical estará a cargo de Bernat Quetglas, al frente de la Orquestra de Cambra de Mallorca, y el reparto estará formado por Natàlia Salom (Fiordiligi), Mar Esteve (Dorabella), Irene Mas (Despina), Sebastià Serra (Guglielmo), Víctor Jiménez (Ferrando) y Jorge Tello (Don Alfonso).

Uno de los elementos centrales de esta producción es la colaboración con el Campus ADEMA Inca, que participa activamente en el desarrollo del vestuario y la escenografía a través de su alumnado. Se trata de la primera colaboración entre ambas instituciones, un hecho que introduce una dimensión pedagógica en el proceso creativo y refuerza el vínculo entre formación y práctica profesional.

En palabras del director del Teatre Principal d’Inca, Miquel Àngel Raió, «el Teatre Principal no es solo un espacio de exhibición, sino también un lugar de producción y de aprendizaje. Incorporar a estudiantes en una producción de estas características permite abrir el teatro a nuevos procesos y generar vínculos reales con el territorio y con las instituciones educativas».

En una producción operística, el diseño exige responder a condicionantes muy concretos: el vestuario debe facilitar el movimiento y la vocalidad, funcionar con la iluminación, ser resistente y visible desde toda la sala, mientras que la escenografía debe garantizar seguridad y estabilidad, ser funcional, montarse con rapidez e integrarse de manera coherente en el espacio dramático.

La producción pone así de relieve una forma de trabajar basada en la cooperación entre instituciones culturales y educativas, y hace visible la conexión entre los procesos de aprendizaje y los contextos profesionales de la escena.

Desde el ámbito académico, el proyecto se articula como una experiencia de aprendizaje aplicada en un contexto profesional real. El alumnado del Grado en Diseño y del ciclo formativo de Moda se incorpora así a una producción lírica de repertorio universal, participando en áreas clave de la construcción visual del espectáculo.

El alcalde de Inca, Virgilio Moreno, ha destacado que «para la capital del Raiguer es un orgullo acoger por primera vez una ópera totalmente escenificada en el Teatre Principal. Este proyecto refleja la madurez de una ciudad que apuesta por la creación artística, no solo por la exhibición. Con iniciativas como ésta, Inca refuerza su papel dentro del circuito cultural de las Illes Balears y demuestra que puede ser un espacio vivo de producción, innovación y encuentro en torno a las artes escénicas”.

Por su parte, el presidente de ADEMA, Diego González, ha remarcado el valor estratégico de esta iniciativa como parte del modelo educativo de la institución. «Para nosotros es fundamental que el estudiante trabaje en contextos reales, donde el diseño deja de ser una hipótesis académica para convertirse en una respuesta concreta a necesidades artísticas y técnicas. La ópera es un entorno especialmente exigente que obliga a pensar el diseño como un proceso colectivo, en diálogo constante con la música, el cuerpo y la dramaturgia”.