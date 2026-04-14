Adema celebra la aprobación en el Parlament de la Universidad de Mallorca

El pleno del Parlament ha aprobado la proposición de ley para la creación de la Universidad de Mallorca (UMAC), un nuevo centro de enseñanza privado impulsado por Adema. La iniciativa legislativa, defendida por el grupo parlamentario popular, ha sido aprobada este martes con los votos a favor del PP y de Vox, la abstención del PSOE y el rechazo de Més per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos.

El texto reconoce a la Universidad de Mallorca como universidad privada con personalidad jurídica propia y en forma de sociedad limitada. Deberá disponer de sus propios medios personales y materiales y no tendrá acceso a financiación con cargo a los presupuestos autonómicos, aunque sí en convocatorias de concurrencia competitiva.

El centro universitario estará inicialmente ubicado en Palma e Inca pero podrá extenderse a otros lugares del archipiélago. El catalán y el castellano serán sus lenguas oficiales, aunque varias de sus titulaciones se podrán cursar también en inglés.

Ofrecerá títulos oficiales de grado de Bellas Artes, Diseño, Diseño de Videojuegos, Odontología, Medicina, Biomedicina, Nutrición y Dietética, Arquitectura, Ciencias Políticas, Sociología, Ingeniería de Datos, Ingeniería de la Salud y Gestión de la Empresa Deportiva.

También másters de Diseño de Productos, Odontología Digital, Nutrición Clínica, Cirugía e Implantología, Ingeniería de Salud Oral, Arquitectura y de Desarrollo en Bellas Artes, así como doctorados en Arte, Diseño y Humanidades y Ciencias de la Salud.

Para dichas titulaciones y aquellas adicionales que la Universidad de Mallorca pretenda establecer en el futuro, deberá obtener el informe favorable de la agencia de calidad universitaria y la autorización de implantación por parte del Consell de Govern.

Además, la ley fija las condiciones por las cuales se deben establecer los convenios con la sanidad balear para que los estudiantes de las enseñanzas de estas ramas realicen prácticas formativas.

Los alumnos de la Universitat de les Illes Balears (UIB) tendrán preferencia a la hora de acceder a estas plazas de prácticas y cualquier convenio que firmen otros centros como la UMAC con los hospitales y centros sanitarios públicos estará condicionado a que no perjudiquen las necesidades de los estudiantes de la pública.

El texto definitivo, tras estimar dos enmiendas de MÉS per Mallorca, otorga al Govern el derecho de tanteo y retracto en el caso de que el centro cambie de accionistas y fija la obligación de que, como mínimo, un 5 por ciento de sus ingresos se destinen a becas para los estudiantes.

Una vez se apruebe esta proposición de ley, el Consell de Govern deberá autorizar la implantación de las enseñanzas en la solicitud de inicio de actividades, que a su vez necesita el aval del Consejo de Universidades.

La diputada del PSIB Mercedes Garrido ha sido la encargada de defender la abstención de su grupo parlamentario, argumentando que este proyecto está más vinculado a la realidad de Baleares que otras iniciativas privadas similares, como la del CEU San Pablo.

«En este caso sí que ha habido debate y diálogo con la comunidad universitaria y se ha hecho sin imposiciones ni operaciones urbanísticas dudas. La oferta de titulaciones no entra en competencia directa con la universidad pública», ha expuesto. Eso no quiere decir que los socialistas «no tengan dudas», ha incidido, y estarán «vigilantes» para que se cumplan todos los requisitos estipulados en la ley.

Entre otras cuestiones, ha valorado de forma positiva que el catalán vaya a ser vehicular, que el Govern disponga de la opción de tanteo o que los estudiantes de la UIB vayan a tener preferencia a la hora de realizar prácticas formativas en los hospitales públicos.

«No es nuestro proyecto, tiene carencias y riesgos. Estaremos vigilantes y esperando a que el Govern ponga a la universidad pública donde se merece, en el centro de sus políticas», ha zanjado.

La portavoz de Vox, Manuela Cañadas, ha considerado que lo que se ha dirimido con la votación de esta proposición de ley «es una cuestión de los principios que definen la identidad política» de cada partido.

«¿Qué modelo queremos? Vox, un modelo universitario de libertad y excelencia, cero sectario e ideológico. La creación de universidades privadas no es un beneficio político, sino un derecho reconocido en la Constitución española», ha subrayado.

A su parecer, es «radicalmente falso» que la existencia de una nueva universidad privada «debilite» a los centros de enseñanzas públicos. «Al contrario, la complementa. La competencia leal obliga a las instituciones a sacudirse la autocomplacencia», ha sostenido.

Cañadas ha celebrado que con la creación de proyectos como la UMAC «al fin» se logrará «el fin de la ideología y el wokismo» en las aulas de Baleares. La diputada ha aprovechado para cargar contra la UIB al considerar que ha sido «utilizada como laboratorio ideológico por la izquierda y el pancatalanismo».

Por parte del PP, la diputada Ana Isabel Curtó ha defendido que esta ley no es fruto de la improvisación, sino de un proceso administrativo «complejo, riguroso y ajustado a derecho» realizado con la intención de «dar respuesta a una realidad evidente».

«No hemos elegido entre reforzar la pública o ampliar el sistema, sino las dos cosas. De este modo ampliamos oportunidades para que los jóvenes puedan quedarse en Baleares y tener más oportunidades y especialización. Esta ley no busca sustituir, competir ni fragmentar», ha incidido.

A su parecer, con este texto el archipiélago se pondrá a la altura de los mejores modelos universitarios de toda Europa, que compaginan la apuesta por la pública con la apertura de posibilidades para la privada.

Adema celebra la aprobación

Adema, impulsora de la nueva universidad privada y cuyos responsables han seguido el debate de la ley desde el salón de plenos, ha celebrado que su proyecto haya recibido el visto bueno de la Cámara autonómica.

La UMAC, ha indicado en un comunicado, permitirá «reforzar la conexión entre la universidad y los sectores productivos del territorio».

Adema destinará en la próxima década hasta 6,8 millones de euros en becas con varios programas de ayudas destinados a potenciar y atraer a estudiantes de alto rendimiento, deportistas de élite y perfiles con fuerte compromiso social.