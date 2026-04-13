Vía libre del Parlament a la Universidad privada de Adema en Mallorca con el aval de PP, Vox y PSOE

El pleno del Parlament dará este martes vía libre a la creación de la Universidad de Mallorca (UMAC) con el voto favorable del PP y de Vox, la abstención del PSOE y el rechazo de Més per Mallorca.

Así lo han confirmado los diferentes portavoces parlamentarios en las ruedas de prensa previas a la sesión plenaria de este martes, en la que se debatirá la aprobación de la proposición de ley para crear esta nueva universidad privada impulsada por Adema.

El grupo parlamentario popular, responsable de la iniciativa legislativa, contará con el voto favorable de los de Santiago Abascal, que ya dieron luz verde a su toma en consideración.

El PSIB, por su parte, volverá a abstenerse. Con este sentido del voto, incluso en el hipotético caso en el que Vox votara en contra, la ley saldría adelante.

El portavoz del PP, Sebastià Sagreras, ha celebrado la «tramitación constructiva» del texto legislativo, en la que se han introducido enmiendas de los diferentes grupos.

Con la creación de la Universidad de Mallorca, ha reivindicado, se complementará el sistema público al ofertar grados, másteres y doctorados que hasta ahora no estaban disponibles en Baleares. «Se aumenta la pluralidad de la oferta formativa para que el máximo de jóvenes se puedan quedar a estudiar en el archipiélago», ha apuntado Sagreras.

El líder parlamentario del PSIB, Iago Negueruela, se ha limitado a confirmar que su partido votará igual que en la toma en consideración, es decir, que se abstendrá.

El de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha adelantado que se opondrán a la aprobación de la ley pese a que contemple algunas de sus propuestas, como otorgar al Govern el derecho de tanteo y retracto en el caso de que el centro cambie de accionistas o destinar, como mínimo, un 5% de sus ingresos a becas para los estudiantes.

Para el ecosoberanista, las enmiendas «no solucionan el problema de origen» de la ley, es decir, que los nuevos centros respondan a una planificación educativa y no a «intereses privados».

«Nosotros no emitimos juicios sobre cada una de las universidades y creo que no hacerlo nos da una cierta autoridad sobre el debate. Pensamos exactamente lo mismo si es una universidad laica o del Opus, y es que se debe priorizar una planificación de servicio público. El resto debe ser subsidiario», ha zanjado.

Aunque la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, no se ha expresado al respecto, fuentes del partido han confirmado a Europa Press que votarán a favor.

Una vez se apruebe esta proposición de ley, el Consell de Govern deberá autorizar la implantación de las enseñanzas en la solicitud de inicio de actividades, que a su vez necesita el aval del Consejo de Universidades.