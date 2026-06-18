Son Banya convierte sus ‘narcochabolas’ en Fan Zone del Real Madrid, Barça y la Selección Española

Ni pantallas gigantes, ni aficionados celebrando goles. En Son Banya, la fiebre futbolera se tradujo en una llamativa estrategia de marketing para el narcotráfico. Los principales puntos de venta de droga del poblado fueron bautizados con nombres tan reconocibles como Real Madrid, F.C. Barcelona o Selección Española, una improvisada Fan Zone donde el único campeonato que se disputaba era el del tráfico de estupefacientes.

La singular creatividad de algunos residentes del poblado no ha pasado desapercibida. Desde hace meses, los diferentes narcopisos y puntos de venta han sido tematizados con nombres fácilmente identificables. Además de las referencias futbolísticas, también existen otros enclaves conocidos como El Barco, Los Pájaros o España, una especie de callejero alternativo que, lejos de servir como atractivo turístico, facilitaba la orientación de compradores y vendedores dentro del entramado del poblado.

Sin embargo, este peculiar sistema de identificación ha encontrado este jueves un rival mucho menos festivo: un amplio operativo policial en Son Banya diseñado para golpear el corazón del narcotráfico en Palma. La operación, desarrollada de forma conjunta por la Policía Nacional y la Policía Local de Palma, persigue un doble objetivo: desmantelar los principales puntos de venta de droga y acabar con las construcciones ilegales que durante años han servido de soporte físico a esta actividad.

Por un lado, agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional han irrumpido en el poblado para registrar y clausurar diversos narcopisos activos, en una intervención centrada en las estructuras criminales que operan en la zona.

De forma simultánea, efectivos de la Policía Local de Palma se han incorporado al operativo para actuar sobre las infracciones urbanísticas. Desde el Ayuntamiento han explicado que sus actuaciones se centran en inspeccionar, sancionar y documentar las numerosas construcciones irregulares levantadas en el poblado, muchas de ellas utilizadas para dar cobertura a la actividad delictiva.

Porque si algo ha caracterizado en los últimos tiempos a Son Banya ha sido la capacidad de reinventar incluso la imagen de sus puntos de venta de droga. Lo que para cualquier aficionado al fútbol sería una Fan Zone del Mundial, aquí se había convertido en una guía oficiosa para localizar dónde adquirir sustancias estupefacientes. Un peculiar ejercicio de creatividad que, lejos de resultar anecdótico, evidenciaba hasta qué punto el negocio había normalizado su presencia dentro del poblado. Hace una semana, el poblado volvió a ser protagonista al producirse un tiroteo de madrugada.

Con este macrooperativo policial, las administraciones pretenden no solo cerrar los narcopisos y detener a sus responsables, sino también eliminar las estructuras físicas que han permitido durante años la continuidad de esta actividad. El objetivo es impedir que, una vez clausurados los puntos de venta de droga, vuelvan a abrir sus puertas bajo un nuevo nombre o con otra temática. Porque en Son Banya, por lo visto, el marketing también había llegado al narcotráfico. Y, a diferencia del Mundial, aquí el partido llevaba demasiado tiempo jugándose sin que sonara el pitido final.