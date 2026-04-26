Sinhogarismo sin límites en Palma: meses a la intemperie sobre un puente y en plena acera

Los ejemplos del avance del sinhogarismo en la capital balear son prácticamente diarios porque prácticamente a diario la sociedad echa a la calle a algún desafortunado. OKBALEARES ha detectado a un indigente que lleva más de un año en la misma calle con la novedad de que desde hace unos meses se ha desplazado a un puente sobre un torrente en una zona de alto tránsito de coches y gran afluencia de transeúntes de Palma.

Puede que no haya cumplido los 50 años aunque su aspecto y su larga barba le añaden a su fisonomía años que aún no ha cumplido. OKBALEARES lo tiene detectado desde hace casi dos años cuando se instaló en plena calle Aragón frente a un supermercado regentado por pakistaníes en el barrio del Rafal Vell.

Sin embargo, tal y como acreditan las imágenes, desde hace unos meses se ha desplazado unos 20 metros y desde entonces ha instalado toda su vida sobre el puente que permite seguir andando por la calle Aragón salvando el Torrent d’en Barberà.

Allí encima se ha instalado. Él, sus enseres guardados en bolsas, su perro y una manta. Las imágenes ofrecidas son del mediodía. Hay días que a las 9 de la mañana aún duerme a pesar del estruendo del paso de los autobuses de la EMT y del constante susto por el claxon de los coches atascados en plena hora punta.

No hay declaraciones suyas porque no le gustó descubrir que estaba siendo fotografiado. Sin embargo no parece aislado de su entorno. Durante el día se le ve hablando con algún que otro vecino. Todo, después de cumplir con su obligación mañanera nada más despertarse: se levanta y saca a pasear al perrito que le acompaña para que pueda hacer sus necesidades. Nunca en la acera en la que vive.