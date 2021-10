La Sindicatura de Cuentas de Baleares ha advertido de «graves deficiencias» en las subvenciones otorgadas por el ‘Institut d’Estudis Baleàrics’ (IEB), durante los años 2017 y 2018. Se trata de una institución que depende del Govern y cuya función es promover la cultura de las Islas. Aunque desde que gobierna el Pacte, la misión del IEB ha sido el fomento de la lengua y la cultura catalanas en Baleares. Y ha sido en el ejercicio de estas funciones donde se han detectado «anomalías».

Cabe recordar que el director del EIB hasta 2017 fue Josep Ramon Cerdà, actual director del Teatre Principal de Palma. En la anterior legislatura, tuvo que dimitir por el caso de los contratos de la Conselleria de Cultura con empresas del ex responsable de campaña de Més, Jaume Garau. Investigación en la que Cerdà concurrió como uno de los imputados.

El informe 193/2021 de la Sindicatura de Cuentas, que se acaba de aprobar, aborda la fiscalización y el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias de las subvenciones y contratos públicos. Dicho informe evalúa a la Administración general de Baleares, al Servicio de Salud, a la Agencia Tributaria (ATIB) y a las entidades del sector público instrumental de la Comunidad Autónoma.

El informe detalla que entre las deficiencias del IEB, «hay expedientes que no acreditan que se cumpla que en los eventos haya como mínimo un 30% de artistas y agentes culturales de Baleares». También, que en una de las subvenciones «no consta autorización del gasto del consejo de dirección, de acuerdo con lo estipulado en los estatutos del IEB». En este sentido, la Sindicatura remarca que tampoco hay autorización previa del Consell de Govern para un expediente de gastos. Dicha autorización es preceptiva cuando la cuantía supera los 500.000 euros y en este caso fue de 625.400 euros.

Anomalías en gastos

«No está justificado el cálculo para determinar los importes subvencionables de cada uno de los proyectos presentados», señala el informe sobre una de las líneas de subvenciones. Y añade, con respecto a tres expedientes de dicha línea, «que se observan muchas anomalías y deficiencias en relación a los gastos, el formato y el contenido de las facturas» del IEB. Especifica, además, que «no consta que el Institut d’Estudis Baleàrics haya hecho una selección de facturas». «Las ha considerado a todas elegibles, estén o no firmadas, no aparecen los conceptos por los que se hace la factura y no hay constancia de pagos».

Sobre los expedientes, la Sindicatura advierte de que estos reciben subvenciones de otras instituciones públicas y que no han presentado el detalle de los ingresos y cobros. Destaca que no hay un sistema de sellado que permita comprobar que estas facturas han sido aportadas como justificación de otras subvenciones.

Para evitar que lo anterior suceda, el informe recomienda que el órgano que otorga la subvención implemente un sistema de validación. Esto debería incluirse en la convocatoria para que también los beneficiarios finales finales justifiquen los pagos de las inversiones que han hecho. Más en detalle, exigir un cumplimiento más cuidado de las solicitudes, con concreción de los proyectos y los presupuestos, así como la declaración de concurrencia con otras ayudas. De igual modo, que se presenten memorias justificativas, fechadas y firmadas; facturas subvencionables y comprobantes de pago y de plazos.

La Sindicatura aconseja que este sistema de validación se desarrolle en un reglamento autonómico, que incluya el sellado de justificantes de gasto. De esta forma se podrá controlar la concurrencia de las subvenciones, así como la conservación y custodia de los expedientes de subvención.