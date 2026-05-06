Los separatistas de Més tiran de José Ramón Bauzá para atacar a Prohens por «castellanizar» la educación balear

Los independentistas de Més per Mallorca han sacado del baúl al ex presidente balear José Ramón Bauzá para intentar erosionar a la actual presidenta del Govern, la popular Marga Prohens. Bauzá -entonces también en las filas del PP- promovió el trilingüismo en las aulas, lo que la izquierda valoró como un serio ataque al dominio del catalán en los centros educativos públicos de Baleares. Ahora utilizan su nombre para atacar las decisiones de Prohens: «Es peor que lo peor del bauzanismo».

Més per Mallorca ha invitado a PP y Vox a acudir juntos a las próximas convocatorias electorales, puesto que, en su opinión, están de acuerdo en «lo esencial», como es «castellanizar» las escuelas y los institutos de Baleares.

El portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha lanzado esta propuesta a ambas formaciones en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, después de que este martes se aprobara una enmienda a la ley de proyectos estratégicos para permitir acceder a la docencia a profesores sin el título de catalán, en plazas de muy difícil cobertura.

El líder de los ecosoberanistas ha apuntado que, en el texto aprobado, no aparece una matización que anunció el PP, que era que los profesores no podrían ser funcionarios de carrera si no acreditaban el conocimiento del catalán. Algo que el PP ha desmentido a posteriori.

Por tanto, ha afirmado que el PP «mintió» entonces, dado que lo aprobado posibilita que haya funcionarios de carrera que «no entiendan el catalán», lo que implicaría que habrá «profesores que no entiendan a sus alumnos, la documentación del centro, la plataforma del sistema educativo y que impedirán que la educación funcione en catalán», porque «pueden no entender ni papa de lo que pase en un centro».

Apesteguia ha recalcado que en este curso, la Conselleria de Educación y Universidades ha declarado de difícil cobertura 185 especialidades, por lo que ha planteado sus dudas sobre cuántas se traducirán en plazas de muy difícil cobertura.