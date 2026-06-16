RIU refuerza su compromiso con la infancia en Miami aliándose con Kristi House

RIU Hotels & Resorts, en su firme compromiso por generar el impacto más positivo posible en los destinos donde opera, anuncia su colaboración con Kristi House Inc., el Centro de Defensa de la Infancia de referencia en el Condado de Miami-Dade.

A través de su estrategia de sostenibilidad Proudly Committed, la cadena hotelera apoyará el programa de terapia comunitaria de esta entidad, acreditada a nivel nacional para la atención psicológica a niñas, niños y adolescentes impactados por el abuso sexual y la trata de personas.

Kristi House es una reconocida organización sin ánimo de lucro dedicada exclusivamente a la prevención, tratamiento y erradicación del abuso sexual de niñas, niños y adolescentes, así como de la trata de personas. Fundada en 1995, la entidad coordina un modelo multidisciplinario que brinda atención integral, terapia clínica especializada y apoyo legal de manera completamente gratuita a las niñas, niños y adolescentes sobrevivientes e impactados por traumas graves, así como a sus familias, con el objetivo de sanar vidas y educar a la comunidad.

La ciudad de Miami, consolidada como un hub internacional con alta movilidad y turismo, enfrenta retos complejos derivados de la explotación sexual infantil. Ante la escasez de profesionales especializados y las dificultades de acceso a la salud mental, RIU se une a Kristi House para facilitar servicios de terapia domiciliaria y escolar. Esta actuación es fundamental para que la atención llegue directamente al entorno de los participantes del programa, eliminando barreras de transporte y garantizando un acceso equitativo.

El respaldo de RIU se suma a una trayectoria de éxito consolidada por la organización. Durante el ejercicio 2025, Kristi House logró resultados extraordinarios, brindando servicios integrales a 1.570 niñas, niños y adolescentes, junto a sus familias. En ese mismo periodo, la entidad llevó a cabo 6.295 sesiones de terapia y 16.620 servicios de apoyo familiar, además de alcanzar a más de 13.000 personas mediante cursos de educación y capacitación preventiva.

Para los próximos tres años, el proyecto conjunto busca que al menos el 75% de las niñas, niños y adolescentes completen con éxito su terapia y que el 95% muestre una reducción significativa de los síntomas de trauma al finalizar el tratamiento. Esta colaboración se integra en la línea de Protección de la Infancia de la estrategia de RSC de RIU, reafirmando que el compromiso social es una pieza clave del modelo de gestión de la hotelera mallorquina para transformar el entorno de sus destinos.